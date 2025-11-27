Efectivos del Comando de Patrullas detuvieron a dos hombres tras una persecución que comenzó en la intersección de 20 de Septiembre y Quintana, cuando intentaron identificar a dos motociclistas que se encontraban a bordo de una Honda XR 250 negra con detalles en rojo.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, ambos individuos escaparon a gran velocidad, iniciándose un seguimiento controlado. Durante la fuga, uno de ellos descendió del rodado en Polonia y Diagonal San Antonio, donde finalmente fue aprehendido. Se trata de un joven de 29 años.

El segundo sospechoso, de 19 años, continuó la marcha hasta llegar a San Salvador al 8600, lugar en el que abandonó la moto e intentó huir a pie. Ingresó a un domicilio de la cuadra, donde fue detenido por el personal policial.

Al verificar la moto en el sistema informático, la misma presentaba un pedido de secuestro activo, solicitado por la Comisaría 12ª, fechado el 4 de noviembre de 2025.

Intervino el fiscal Eduardo Layus, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la notificación de formación de causa y el traslado de ambos detenidos a sede judicial.

