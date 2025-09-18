Un operativo del Comando de Patrullas permitió aprehender a un sujeto que circulaba en una Ford Ecosport blanca con pedido de secuestro por un hecho de robo a mano armada ocurrido días atrás.

En horas de la madrugada, efectivos del Comando de Patrullas que recorrían la zona de avenida Jara y Matheu advirtieron la circulación sospechosa de una camioneta Ford Ecosport blanca, dominio NHB 389. Al intentar identificarla, el conductor emprendió una fuga a gran velocidad hasta llegar a la intersección de Guiraldes y Heguilor, donde abandonó el vehículo y trató de escapar a pie. En su huida arrojó una mochila con varias herramientas de mano, pero fue reducido y aprehendido a pocas cuadras. El detenido, un hombre de 35 años, quedó a disposición de la Justicia.

Al cursar los datos de la camioneta, los efectivos constataron que las chapas colocadas no registraban impedimento legal, aunque no correspondían al rodado. Los cristales del vehículo exhibían otra numeración de dominio, que presentaba un pedido de secuestro activo por “Robo Agravado” a solicitud de la Comisaría 4ta de Mar del Plata, con fecha del 14 de septiembre de 2025.

La investigación permitió vincular el vehículo a dos hechos recientes. El 13 de septiembre, un hombre de 62 años denunció que al ingresar a su vivienda en San Martín al 5200 fue interceptado por dos delincuentes armados en moto, quienes le robaron su Ford Ecosport blanca. Días después, el 16 de septiembre, un hombre de 53 años denunció la sustracción de las chapas patentes NHB 389 de su camioneta estacionada en Hipólito Yrigoyen al 4400.

El fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, dispuso la notificación de la formación de causa por encubrimiento y el traslado del imputado al Palacio de Tribunales.

