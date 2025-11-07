Dos jóvenes de 19 y 24 años fueron demorados anoche tras una persecución policial que se inició en la intersección de Almafuerte y 20 de Septiembre y culminó en De los Inmigrantes y San Salvador.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda observaron a cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas de alta cilindrada en actitud sospechosa. Ante la maniobra evasiva de los motociclistas, se dio inicio a una persecución en la que intervino personal del Grupo de Prevención Motorizada.

Una de las motos logró escapar, mientras que la otra —una KTM Duke 200 de color naranja con detalles negros y sin patente colocada— fue interceptada. Los ocupantes fueron identificados y trasladados a la dependencia policial.

Ads

Puede interesarte

Al verificar los números de motor y chasis, el sistema informático no arrojó registros de interés. Por disposición del fiscal de la Oficina de Determinación de la Causa Penal y Apoyo (ODCPA), Dr. Morán, se labraron actuaciones por “Averiguación de ilícito” y se les otorgó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Ads