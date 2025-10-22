En la tarde del martes, personal de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) de Mar del Plata detuvo a dos hombres tras una persecución que culminó en el cruce de las calles Yanketruz y Querandíes.

Ads

Los individuos, de 29 y 31 años, se desplazaban a bordo de una motocicleta Zanella ZB 110 cuando los efectivos intentaron interceptarlos. Sin embargo, los sospechosos emprendieron la fuga a alta velocidad, lo que dio inicio a un operativo que finalizó con la aprehensión de ambos.

Según informaron fuentes policiales, uno de los hombres continuó la huida a pie e ingresó por la fuerza a una vivienda sin ocupantes ubicada a unos 50 metros del lugar. Minutos después, fue reducido por el personal actuante. Además, se constató un intento de ingreso a otra morada en la zona de Borthaburu al 4600.

Ads

Puede interesarte

Durante la identificación, se comprobó que el sujeto de 31 años tenía un pedido de captura activo en el marco de la causa N° 11671/1.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. De la Canale, ambos fueron notificados por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio. El hombre de 29 años fue alojado en la Unidad Penal N° 44, mientras que el de 31 años fue trasladado a la Unidad Penal N° 15.

Ads

La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 2, a cargo de la Dra. Marcela Presa.