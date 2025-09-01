Un operativo del Comando de Patrullas en Mar del Plata terminó con la aprehensión de un hombre de 31 años y la demora de un menor de 16, acusados de encubrimiento.

El hecho comenzó en Lisandro de la Torre y Solís, cuando los efectivos advirtieron la circulación de un Ford Fiesta Kinetic gris con el parabrisas astillado. Al intentar interceptarlo, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga por unos 1200 metros hasta perder el control e impactar contra un poste de alumbrado público en Roca y Salta.

Tres ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie. En Roca y España fue alcanzado el menor, mientras que en Primera Junta y Jujuy se redujo al imputado mayor.

Al verificar el dominio del rodado, se confirmó que presentaba pedido de secuestro activo desde el 11 de enero de 2025 por robo agravado, a solicitud de la Comisaría 16ª. Dentro del auto se secuestraron además herramientas como un malacate plateado, una sierra de corte y tres hojas de sierra, presuntamente utilizadas para la sustracción de cables.

De lo actuado tomó intervención la Dra. Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien dispuso la restitución del menor a sus progenitores. En tanto, la Dra. María Isabel Sánchez, titular de la UFI de Flagrancia, avaló la aprehensión del imputado mayor, quien quedó notificado por el delito de encubrimiento y fue alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

