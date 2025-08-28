Un adolescente de 16 años fue aprehendido este jueves por la mañana tras ser sorprendido al mando de una camioneta Volkswagen Taos con pedido de secuestro activo por robo agravado con arma de fuego.

El operativo se inició alrededor de las 6.30, cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta advirtió una camioneta estacionada en Jara y Quintana, sin dominio colocado y con los grabados de vidrios suprimidos. Al observarla a distancia, los efectivos vieron que un joven se aproximó al rodado, ingresó y, al intentar ser interceptado, emprendió la fuga.

Tras una persecución que culminó en Francia y Quintana, el sospechoso abandonó el vehículo y continuó la huida a pie, pero fue detenido a pocos metros. Al identificarlo, se constató que se trataba de un menor de 16 años que llevaba consigo la llave de ignición. Además, en el interior de la camioneta se hallaron dos patentes que no correspondían al rodado.

Mediante el grabado de autopartes se confirmó que la Volkswagen Taos tenía pedido de secuestro desde el 15 de junio de 2025, solicitado por la Comisaría Séptima en el marco de una causa por robo agravado con arma de fuego.

Intervino el fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, Dr. Yañez Urrutia, quien dispuso que el joven fuera notificado por el delito de encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas de libertad, y restituido posteriormente a sus progenitores.

