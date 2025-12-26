Persecución e interceptación de un vehículo robado en Mar del Plata
Las cámaras del COM siguieron el recorrido para dar con el auto.
Este viernes a la mañana, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon se activó un alerta por un gol trend que había sido robado el 28 de agosto.
Mediante el seguimiento en tiempo real de las cámaras, los operadores fueron informando cada movimiento y ubicación del rodado, mientras el personal policial seguía las indicaciones.
Finalmente, la persecución culminó en Gaboto y Pehuajó, donde el automóvil fue interceptado y se procedió a la aprehensión de su conductor. El vehículo, por su parte, fue secuestrado por la Comisaría Decimosexta.
