Un violento episodio se registró alrededor de las 5.30 de la madrugada, cuando personal de Prefectura Naval Argentina que realizaba recorridas preventivas intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 307 gris en la intersección de Mitre y Juan José Paso.

Fuentes del caso informaron a El Marplatense que el vehículo circulaba con tres hombres a bordo, quienes, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga iniciando un recorrido por distintas calles de la ciudad. Durante la huida, los sospechosos realizaron disparos contra el personal de Prefectura, aunque ningún efectivo resultó herido.

Ante la gravedad de la situación, agentes del Comando de Patrullas se sumaron al operativo cerrojo. Finalmente, los tres ocupantes —dos hombres de 32 años y uno de 24— fueron interceptados y demorados en Tetamanti, entre Olazar y Tripulantes del Fournier.

En el lugar no se halló arma de fuego, aunque se procedió al secuestro de un teléfono celular y dinero en efectivo que llevaban los aprehendidos.

Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien ordenó que se labren actuaciones por “Resistencia a la Autoridad”, se notifique a los implicados de la formación de causa y sean posteriormente trasladados a sede judicial.

