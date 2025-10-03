Perdido Eléctrico es un proyecto musical nacido en la ciudad que apuesta a una fusión audaz y emotiva entre géneros populares como tango, rock, cumbia, murga uruguaya y pop. La banda se formó el 7 de septiembre de 2024 con la misión de crear un espacio colectivo que represente la diversidad y riqueza cultural de Mar del Plata.

Ads

Lejos de encasillarse en un solo estilo, la propuesta invita a un viaje sonoro en el que cada canción es una experiencia distinta. Para lograrlo, el grupo convoca a referentes locales de distintos géneros, generando cruces artísticos genuinos y construyendo un laboratorio musical vivo que une generaciones, trayectorias y estilos de la escena marplatense.

El proyecto está integrado por Matías Cacciutto en guitarra y voz, Matías Trubiano en teclados, Lautaro Cazeneuve en guitarra, Antonio Torres en guitarra y producción —ex integrante de Dios los Cría—, Luciano Longobardi en bajo y producción, y Sergio “Pato” Aliende en batería.

Ads

Puede interesarte

Actualmente, Perdido Eléctrico cuenta con seis canciones disponibles en Spotify que forman parte de su álbum debut, todavía en proceso, el cual tendrá un total de ocho temas. Cada composición representa una nueva inmersión en diferentes estilos, con letras que atraviesan lo cotidiano, lo emocional y lo social.

Inspirados por artistas como La Vela Puerca, Callejeros y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda combina elementos del rock rioplatense, la canción urbana y los ritmos populares latinoamericanos para construir una identidad propia y auténtica.

Ads

Los seguidores pueden escuchar sus canciones y conocer las novedades del grupo a través de Instagram y Facebook en @perdidoelectrico.ok, y en plataformas como Spotify y YouTube bajo el nombre Perdido Eléctrico.