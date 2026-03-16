El músico marplatense Pepo San Martín se presentará con un show gratuito el 21 de marzo a las 20 en Club TRI, donde interpretará en vivo su disco solista Ministerio del Interior.

Ads

Puede interesarte

La propuesta será en formato acústico e íntimo, con el artista repasando de manera completa el álbum, un trabajo que nació durante un período de pausa creativa de Científicos del Palo. En ese momento comenzaron a surgir melodías y acordes que no encajaban dentro del esquema compositivo habitual de la banda.

Ads

Según contó el propio músico, el disco surgió a partir de una búsqueda más simple y directa, influenciada por discos donde predominan la voz y un instrumento como eje central. Entre esas referencias aparecen trabajos de artistas como Bob Dylan en sus comienzos y Neil Young.

El álbum también responde a una consigna clara: componer y grabar las canciones en tiempos acotados, casi como primeras tomas, para conservar la frescura del momento creativo. “La idea era que cada canción tuviera esa sensación de algo simple, con el entusiasmo de cuando nacen”, explicó el artista.

Ads

Grabado principalmente en su casa, el disco mantiene ese espíritu íntimo y espontáneo. La presentación en vivo buscará trasladar ese clima al escenario en un encuentro cercano con el público, donde las canciones aparecerán tal como fueron concebidas.