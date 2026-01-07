Peñarol continúa con su preparación con la mirada puesta en los primeros compromisos del 2026. El plantel milrayitas desarrolla sus entrenamientos en la sede social, ajustando detalles de cara al inicio de una nueva etapa de la temporada.



Bajo las órdenes del entrenador Leonardo Costa, el equipo se prepara para afrontar sus primeros partidos del año en condición de visitante: el lunes 12 de enero ante Argentino de Junín y el miércoles 14 frente a Racing de Chivilcoy.

Ads

Puede interesarte





Luego de esa gira, Peñarol volverá a presentarse ante su público: el regreso a casa será el miércoles 21 de enero frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, mientras que el viernes 23 recibirá a Obras Basket.

Justamente Obras, cayó anoche con Unión de Santa Fe en el televisado que se disputó en Capital Federal. El Tachero es uno de los equipos encumbrados a los que Peñarol intentará alcanzar durante enero, apuntando al objetivo de los próximos tres meses que asegurar el pasaje a los Playoffs. El Milrayitas tiene un récord de 9 victorias y 7 derrotas, marchando octavo en la tabla de posiciones.

Ads

Ads