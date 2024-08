Todo listo para una nueva edición del torneo internacional que convoca a La Liga Nacional y a la NBB de Brasil. Del 25 al 29 de septiembre se llevará a cabo el Torneo Interligas.

Divididos en dos zonas, por Argentina competirán Platense, Regatas (C), Peñarol y San Martín) (C); mientras que por la Liga Brasileña de Básquetbol estarán presentes Fortaleza B. C., Unifacisa, Pato Basquete (Branco) y Corinthians.

La provincia de Corrientes albergará esta edición, teniendo como sede los estadios de San Martín (Fortín Rojinegro) y Regatas (Jorge Contte).

Es importante mencionar que las posiciones finales de la competencia binacional se definirán el 29 de septiembre, con los enfrentamientos entre los mejores de cada zona. Quienes finalicen primeros en sus grupos jugarán la final con el título en juego, mientras que los segundos se enfrentarán por el tercer puesto. Los terceros se medirán por el quinto lugar y los cuartos jugarán por la séptima posición.

Después de mucho tiempo, Peñarol tendrá la oportunidad de jugar en el plano internacional y, al menos en la fase regular se tendrá que enfrentar con uno de los anfitriones como Regatas, pero también con Fortaleza BC y con União Corinthians. Si bien aún resta saber el cronograma de partidos, lo que sí se definieron son los grupos, los cuales quedaron de la siguiente manera:

Grupo A: Platense (ARG1). Unifacisa (BRA2), Pato Basquete (BRA3) y San Martin (ARG4).

Grupo B: Fortaleza B. C. (BRA1), Regatas (ARG2), Peñarol (AG3) e União Corinthians (BRA4).

25/9: 4 partidos de fase de grupos

26/9: 4 partidos de fase de grupos

28/9: 4 partidos de fase de grupos

29/9: 4 partidos (4ºA vs 4ºB, 3ºA vs 3ºB, 2ºA vs 2ºB y 1ºA vs 1ºB)