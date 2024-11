Peñarol tenía una noche especial porque se podía reencontrar con su público en el Polideportivo “Islas Malvinas” después de más de 5 meses y le entregó a su hinchada un sólido triunfo frente a San Martín de Corrientes por 87-61.

Otra vez Al Thornton fue la gran figura de la noche con sus 27 puntos y 5 rebotes acompañado por Marcus Thomas que también estuvo efectivo y sumó 21. El tercero en el podio, fue Víctor Fernández que aportó 13 unidades, 5 rebotes y 4 asistencias. En la visita, Jorge Banegas fue el más destacado (16).

El inicio fue muy bueno con puntos en manos de Thomas y Thornton que fueron los únicos que sumaron pero con tiros a distancia, sin ser triples porque había espacios para aprovechar el tiro flotado. Todo lo contrario le pasaba al conjunto correntino que no podía sumar unidades a pesar de tomar buenos tiros. Cuando el parcial llegó a 10-3, Revidatti pidió minuto. Si bien encontró más puntos que antes, el partido entró en un bache que sólo rompían los dos que habían anotado para Peña y se le sumó Marín. Había duelos interesantes de Gastón García con Lucas Andújar (ambos robaron balones) y en la pintura los 2.12 de Kramer chocaban con los 2.14 de Carabalí. El local transitó tranquilo los 10 minutos iniciales para terminar ganando 21-9 con una gran tapa de Thornton para coronar su gran primer cuarto.

(Foto: Prensa Peñarol)

En la vuelta a campo, finalmente San Martín encontró gol y sobre todo efectividad a distancia. Redujo la desventaja con Banegas aportando con su ingreso desde el banco y un equipo que además, estaba más activo defensivamente. Tenía ocho jugadores que habían anotado y así llegó a ponerse sólo a 4 unidades. En esos momentos de emergencia, se activa la señal para Thornton que siempre aparece para darle tranquilidad a sus compañeros. Un par de faltas de Gastón García calentaron el ambiente y una, en lo particular, hizo que Andújar se tuviera que retirar de la cancha para ser atendido por un golpe en la mandíbula. El cierre fue mejor para el “Milrayitas” con una máxima de 16 gracias al buen trabajo de Víctor Fernández (42-26).

(Foto: Prensa Peñarol)

El conjunto de Laginestra no debía bajar la intensidad y no lo hizo. Thomas y Thornton volvieron a darle mucho rédito nuevamente como al inicio para llevar a una ventaja de 22. Entre los dos sumaban más puntos que todo San Martín y eso era un símbolo de la tarde-noche para la visita. Pudo esbozar alguna respuesta ganando en la pintura con Carabalí pero no lo pudo sostener demasiado, por eso Peñarol se fue al último descanso ganando por 59-41. Había ganado los tres cuartos en juego ampliando cada vez más la diferencia.

(Foto: Prensa Peñarol)

A pesar de un buen inicio de Banegas con 6 puntos consecutivos en el último parcial, parecía que el equipo de Revidatti no tenía reacción para dar vuelta el marcador y siempre lo tuvo controlado gracias a que no bajó su intensidad defensiva. Peñarol se dio el lujo de cuidar jugadores en los últimos minutos porque todo estaba definido.

Un nuevo e importante triunfo más para el conjunto de Laginestra en el regreso al juego con público después de más de 5 meses y ahora apuntará al último partido como local que le queda este año (ante Regatas de Corrientes) para completar una racha positiva.