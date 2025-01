Peñarol abrió su año en la Liga Nacional de una forma muy particular. Jugaba como local, pero además tenía a Luciano González por primera vez luciendo la camiseta azul. que suele utilizar en casa. Fue difícil, pero pudo llevarse la victoria por 80-77 ante San Lorenzo luego de gozar de algunos buenos tramos, pero terminar sufriendo en el Polideportivo.

Una vez más, Al Thornton fue la gran figura de la noche con 24 puntos y 8 rebotes, pero “Chuzito” con se quedó atrás con 11 unidades, 5 asistencias (la mayoría para el "Sheriff) y 3 robos de balón. En la visita, fue clave el base Lucas Pérez que terminó con 30 tantos y 7 asistencias.

La “Peña” tuvo un parcial 7-0 para iniciar la noche y con varios condimentos. Defensa, asistencia del “Chuzo” y gol en las manos de Al Thornton, ya un clásico. Todo lo que intentó la visita no salió, incluidos los libres donde tuvo 0 de 4 en los primeros tres minutos y medio donde no anotó. Rompió la racha Lucas Pérez pero se terminó peleando con Andújar por la marca del base “milrayitas”. De todas maneras, el ex Lanús estaba encendido y trajo a su equipo al partido (8 puntos) para no soltarle más las solapas al dueño de casa. Un buen cierre de la segunda línea de Peñarol con Bednarek sumando minutos importantes, le permitieron irse en ventaja al banco por 21-18.

Lucas Andujar buscando pase en medio del dribbling. (Foto Prensa Peñarol)

Cuando volvieron al campo, a pesar de ponerse a uno la visita, rápidamente Peñarol se puso de pie con una dupla particular: los pases de Chuzito para los goles del “Sheriff” y también el ex Diablos Rojos de México sumando con su propio tiro para una máxima de 10 (34-24). La ventaja no se redujo por un largo tramo hasta que una falta muy discutida y revisada por los árbitros, le terminó dando 5 puntos consecutivos al equipo de Boedo para meterse de nuevo en partido. Fue un cierre gol a gol con Thornton anotando por un lado Lucas Pérez respondiendo en el otro, para irse al entretiempo con triunfo local 43-41.

Marcus Thomas apuntando al aro. (Foto: Prensa Peñarol)

Con un triple de Córdoba, San Lorenzo pasó al frente en la primera jugada del tercer cuarto, pero luego fue todo “Milrayitas”. Con un Kramer más participativo, sumado al aporte de Thornton y Thomas, el dueño de casa volvió a sacar 10 de ventaja. Después ingresaron en una etapa donde a los dos les costó un poco más anotar, pero Peñarol nunca perdió la ventaja ni el dominio en el juego con mejores ofensivas. Entraron al último cuarto 64-55.

Luciano González buscando evadir la marca (Foto: Prensa Peñarol).

La aparición del juvenil Diego Collomb en el inicio del último parcial le permitió al “Santo” ponerse sólo a cuatro nuevamente. La noche empezaba a dejar huellas en los planteles porque el ritmo era muy distinto y había más infracciones. Los puntos llegaban a cuenta gotas, pero siempre con el equipo de Laginestra al frente. Pérez y Córdoba trataron de generar puntos para que el partido no se termine antes de tiempo, pero le fue muy difícil hasta el último minuto. Cuando intentaba que corran los segundos Peñarol, fue intenso San Lorenzo para anotar 5 puntos en 30 segundos y ponerse sólo a uno (74-73) con Lucas Pérez como protagonista. El final sería para el infarto. Desde la línea, el local tenía ventaja con la efectividad de González y Thomas, pero un triplazo de Pérez a 12 segundos del final, le volvió a poner suspenso a la noche. En la línea no volvió a fallar y cerró el primer triunfo del 2025 por 80-77.

El próximo domingo a las 20.30, sigue la intensa seguidilla de partidos, recibiendo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, pero ahora con récord positivo de 7-6.