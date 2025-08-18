Peñarol comenzó este lunes su pretemporada con vistas a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol, donde afrontará su 39ª participación ininterrumpida en la elite.

La primera jornada incluyó una charla inicial del cuerpo técnico, en la que se presentaron la metodología de trabajo y los objetivos planteados. Posteriormente, el plantel realizó ejercicios preventivos, prácticas de tiro específico y se dividió en grupos: uno fue evaluado por el área de kinesiología y sometido a testeos de potencia de tren inferior bajo la supervisión del preparador físico, mientras el resto continuó con tareas en cancha. El entrenamiento concluyó con un bloque de básquet colectivo, que cerró la primera práctica del ciclo.

El plantel profesional que inició los entrenamientos está conformado por Facundo Vázquez, Luciano Guerra, Agustín Pérez Tapia, Facundo Tolosa, Xavier Carreras, Nicolás Chiaraviglio, Roberto Acuña e Iván Basualdo, además de los juveniles Gian Luca Rossi, Martín Chapero, Tobías Sirochinsky, Teo Martínez y Gonzalo Aman.

La conducción técnica está encabezada por Leonardo Costa como entrenador en jefe, junto a Fernando Malara y Tomás Sirochinsky como asistentes. El staff se completa con Gustavo Cuello (preparador físico), Luciano Gáspari (kinesiólogo) y el Dr. Gustavo Fileni.

