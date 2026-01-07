Un violento episodio se registró este martes por la tarde en playa Las Toscas, donde un turista de 42 años fue aprehendido acusado de provocar lesiones leves a otro hombre, también visitante, de 46 años.

El hecho ocurrió en el marco del operativo “Sol a Sol”, cuando personal de la Subcomisaría Casino intervino tras una pelea entre dos personas que se encontraban en la arena. Según se informó, el imputado se sentó cerca de la víctima, entabló conversación y le pidió un cigarrillo, a lo que el otro accedió en reiteradas ocasiones.

Luego de compartir cuatro o cinco cigarrillos, la víctima se negó a darle otro, lo que generó una reacción hostil por parte del agresor. El sujeto comenzó a increparlo y a acercarse de manera amenazante. Ante esta situación, el damnificado lo empujó levemente, pero el imputado se abalanzó sobre él, lo tiró a la arena y le propinó golpes, causándole una lesión en el ojo izquierdo.

Tras el ataque, la policía procedió a la aprehensión del agresor y dio intervención al fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien avaló el procedimiento, ordenó la notificación de la formación de causa y dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

