La escudería Alpine confirmó que Paul Aron participará este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia en Monza, lo que marcará su debut oficial al mando del A525 durante un fin de semana de Fórmula 1. El estonio, que este año ya tuvo salidas en FP1 con Sauber en Silverstone y Hungría gracias a un acuerdo entre ambas estructuras, ahora lo hará directamente con el equipo que lo tiene como piloto reserva.

La decisión implica que Franco Colapinto, uno de los protagonistas del presente de Alpine y consolidado como titular en su primera temporada completa en la categoría, ceda su butaca durante esta práctica inicial aunque esto todavía no fue confirmado. Incluso en el video de presentación de la información, Aron está conduciendo el auto de Gasly. El argentino viene de sumar rodaje y experiencia en el campeonato, despertando gran expectativa tanto en el equipo como en los fanáticos, pero deberá observar desde afuera los ensayos de apertura en Monza.

Aron, de 20 años, atraviesa un presente ascendente en la Fórmula 2 y esta oportunidad representa un paso más en su camino hacia un futuro en la máxima categoría. Para Alpine, el movimiento responde al cumplimiento de los compromisos con la FIA en cuanto a dar espacio a pilotos jóvenes, pero también funciona como una chance para evaluar de cerca al estonio dentro de su propio monoplaza.

La posible ausencia de Colapinto en la pista durante la FP1 no implica un retroceso en su protagonismo dentro de la escudería, sino más bien una circunstancia vinculada al plan de desarrollo de Alpine. En las siguientes tandas, el argentino tendrá asegurado su lugar habitual en busca de seguir creciendo en la segunda mitad de la temporada.

