El talento marplatense vuelve a brillar en el mundo. Pau Míguez, un joven bailarín de 17 años formado en la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón siendo el prime egresado del Teatro Tronador, fue seleccionado para continuar su perfeccionamiento en una prestigiosa escuela de Suiza.

Su recorrido comenzó a los 7 años en Mar del Plata y desde entonces transitó un camino de excelencia: completó el ciclo básico del Colón en la ciudad y luego se trasladó a Buenos Aires, donde actualmente cursa el octavo y último año de la carrera de formación en danza clásica. También participó en producciones del Ballet Estable y en compañías dirigidas por reconocidos coreógrafos.

En diálogo con El Marplatense, Pau recordó cómo nació su pasión: “Cuando arranqué en la Escuela Municipal me divertía tanto que quería ir todos los días. Después, al ingresar al Colón, pude vivir en primera persona lo que significa formarse como bailarín”.

El nuevo desafío lo llevará a Europa durante un año. La beca cubre la formación y el alojamiento, pero no contempla los pasajes ni los gastos de alimentación, por lo que la familia inició una campaña de apoyo. “Es un paso fundamental para que llegue a las audiciones profesionales, porque recién a los 18 años puede presentarse para ingresar al Ballet Estable del Colón”, explicó su padre, Felipe.

El propio Pau reconoce que su objetivo sigue siendo el mismo: “Mi sueño es bailar en el Colón, integrar su ballet estable. Esta experiencia en Suiza me ayudará a crecer y a volver mejor preparado”.

Quienes quieran colaborar con su formación pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago: teatroencaja, o por mail: [email protected].

