El Director del Teatro Colón, Gerardo Grieco, felicitó y despidió a Pau Miguez Pérez Gallardo antes de su partida a Suiza para cumplimentar una beca de estudio en el Pro Ballet School dirigido por Cinthia Labaronne, con sede en Basilea, Suiza durante el curso académico 2026.

Estuvieron presentes en este cálido acto Thelma Vivoni - Directora Ejecutiva del Teatro Colón -los Maestros Marcelo Birman - Director del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón – Marcelo González – Titular del Teatro Tronador quien tuvo la iniciativa de acompañar y apoyar al bailarín, África Guzmán - Asistente de Dirección Artística del Ballet Estable del Teatro Colón -, y Luis Ortigoza ( integrante del equipo artístico del Ballet Estable).

También estuvieron presentes la Mtra Victoria Lanestosa (coordinadora de la carrera de Danza del ISA) los maestros que lo tuvieron de alumno a Pau Miguez durante la carrera, Mtros Marcelo Antelo y Alejandro Totto.

Pau comenzó sus estudios de danza en la sede del ISA. Teatro Colón que funciona en el Teatro Tronador de Mar del Plata, cursando en forma totalmente gratuita la carrera y completando allí el ciclo básico de 1º a 4º años. Luego se trasladó a CABA para completar el ciclo superior. Actualmente cursa el 8º año, siendo el último de la carrera de Danza del ISA – Instituto Superior de Arte.

Esta beca ha sido otorgada al destacado talento, dedicación y potencial artístico demostrado por Pau, cualidades que lo hacen merecedor de esta oportunidad única de perfeccionamiento en una institución de prestigio internacional.

Marcelo González fomentó, impulsó y acompañó a Pau Miguez para la concreción de este viaje y estadía en Suiza en esta gran oportunidad artística. La Ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, también se sumó a la despedida e hizo llegar sus felicitaciones y augurios de éxitos en esta nueva etapa al talentoso bailarin.

El director general del Teatro, Gerardo Grieco, le dijo que aproveche este viaje y que vuelva al Teatro Colón, que lo estaremos esperando. Miguez siempre expresó su deseo de volver a bailar a la Argentina, deseo que los padres ( también presentes en este acto ) remarcaron emocionados.

Desde el ISA. Teatro Colón con sede en el Teatro Tronador afirman: “Estamos muy orgullosos de la carrera que emprende nuestro alumno Pau Miguez, egresado de la primer camada de bailarines de la ciudad de Mar del Plata.”