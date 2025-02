Luego del éxito de “Repatriados” en el Ex-CCK, Patricio Di Stabile presenta “Coreometrajes” obras nuevas y cortas de danza clásica que se llevarán a cabo de forma única en el Teatro Tronador. La función será el próximo 10 de febrero en Santiago del Estero 1746 a las 20 y contará con la participación de, Lucas Erni, bailarín Solista en Ballet Am Rhein de Alemania, bailarines del Teatro Colón, del Ballet de Chile y más.

Tanto como director de dicha obra y como bailarín profesional, Patricio Di Stabile, quien descubrió una pasión de pequeño, presentará un novedoso espectáculo lleno de juventud y cultura nacional.

En su visita al Teatro Tronador, el Profesional del ballet dialogó con El Marplatense y explicó que le pareció la experiencia: “Es increíble y felicito a todo aquel que participó del proyecto porque tener unas instalaciones así en la ciudad, tan moderno, con facilidades tanto para el público como para los artistas, es algo destacable. Por eso, me pone re contento presentar ”Coreometrajes" en esta institución el próximo 10 de febrero, va a ser algo único", dijo.

"Lo que más destaco es que posee sala de ballet de ensayo porque es algo inigualable y no todos los teatros tienen y mucho menos en las condiciones en las del Tronador, con tapete, espejo, barra, sonido, de todo. Es un lugar listo para que llegue un artista y lo intervenga", mencionó.

Y respecto a su presencia en la ciudad, afirmó: "Amo Mar del Plata, es la tierra de mis vacaciones de toda la vida. Tengo tíos, primos pero hacía como 5 años que no venía y volver pero desde otro lado, como profesional, es una especie de flash para mi. Hace unos días conocí, junto a mi familia, mis abuelos, el Teatro y para mi es algo impagable. Tengo la fortuna de viajar mucho gracias a lo que hago y en cada lugar al que llego, hago videollamada para mostrarles pero esta vez fue con ellos, en persona y fue muy lindo".

En cuanto a sus comienzos en el ballet, Di Stabile detalló que se formó en Argentina, en la escuela del Teatro Colón de Buenos Aires. “En el medio de mi carrera, a los 16 años tuve la oportunidad de ganarme una beca completa para estudiar en Nueva York durante un año y esa fue una etapa de mucho crecimiento para mi. Luego de eso, me eligieron para representar en el país en el Certamen Internacional del Teatro de Moscú. Tras ello, volví al país, terminé mis estudios y la carrera me llevó de vuelta a Estados Unidos. Bailé en Miami, en Colorado, me radiqué por tres años pero decidí volver para presentar mi primer proyecto teatral como director”, aclaró.

"Así nació Repartiados, una gala de ballet que se hizo en el CCK, actual Palacio Libertad, que se llevó a cabo el pasado agosto. Fue un proyecto lleno de emoción, de talento argentino y joven, la nueva generación que el público esperaba. Terminamos haciendo dos shows completamente sold out y eso derivó en un documental en la TV Pública. Fue algo hermoso por el equipo que se armó, la calidad de los artistas, de los bailarines y lo que conlleva", sumó.

"En medio de ello, me llegó un mensaje de la producción de El Principito, desde Francia, en donde me convocaron para ensayar. Así que terminé Repatriados y a los dos días viajé por esta nueva aventura, un show que ya se hizo en Broadway y en muchas partes del mundo. Gracias a mi carrera, desde Repatriados hasta hoy, visité Francia, Berlín, Estonia, India, Polonia, Turquía, Grecia, Luxemburgo, Alemania y luego de visitar todos esos teatros, llegó al Tronador", explicó.

"Creo que esta pasión nació conmigo porque desde muy pequeño bailaba, cantaba y actuaba. Me gustaba la idea de estar en la televisión, de hacer shows y empezar a hacer comedia musical en la Escuela de Julio Bocca. Ahí fue donde entendí que tenía que perfeccionar mi danza si es que quería ser un mejor artista y para eso tenía que tomar clases de ballet, que en principio no me gustaban pero yo deseaba ser mejor. Así sucedió, entendí que era lo mío y cuando me quise dar cuenta ya estaba en el Colón", mencionó el Director de la obra.

Y adhirió: "La historia del ballet me enamoró porque es mucho más grande que uno. Hay una cultura en la danza clásica que solo la entendes cuando te metes en ese mundo. Es algo de mucho respeto y de sabiduría. Es algo que se pasa de generación y generación y que sobrevive pasados ya más de 200 años. Y eso queda evidenciado porque los bailarines de ballet solemos representar obras que fueron coreografiadas hace tanto tiempo y siguen vendiendo tickets".

"El ballet fue mi primer amor. Y una vez en él, creces y ves que hay coreógrafos nuevos, que existe la danza contemporánea, que hay gente que está para romper esas cosas. Tiene de todo, significa de todo, cosas hermosas y horribles pero hay que seguir contándolas para prevalecer un museo vivo", agregó.

"En ese marco, la propuesta de "Coreometrajes" es todo lo contrario, traer obras nuevas, incentivar coreógrafos, que los bailarines que son jóvenes talentosísimos, tengan la posibilidad de trabajar con otras personas, de abrir sus cabezas y que exista la creatividad. Se trata de fomentar esta cultura y crear un público que quizás falta. Por eso no tengo dudas, de que esto es el principio de algo nuevo. Este será el inicio de algo que yo voy a hacer que crezca", concluyó Di Stabile.