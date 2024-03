Haber jugado un clásico entre Alvarado y Aldosivi es un verdadero privilegio. Pero ser el jugador que más clásicos jugó con la camiseta del "Torito", te convierte prácticamente en un ídolo. Eso sucede con Hugo Gustavo Subiledt, más conocido como "Pato", que con 18 presencias es quien más veces disputó este emblemático duelo con la camiseta azul y blanca.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el delantero se refirió a lo que sucederá el próximo sábado desde las 15.35 en el Estadio "José María Minella": "Es lindo que vuelva el clásico, es importante. Estamos recordando todas esas épocas de clásicos seguidos desde el 90 al 95, viendo imágenes, me agarra nostalgia de que podían ir las dos hinchadas. Lamentablemente, en toda Argentina no se puede jugar un clásico, hay mucha agresividad. Me pregunto, ¿Qué pasó en estos casi 30 años para que las cosas cambien tanto?", reflexionó.

La previa de un partido como aquellos que disputaban, siempre era algo especial: "En ese momento, en la década del 90, tanto Alvarado como Aldosivi se armaban fuerte para ganar el campeonato. Sin desmerecer a los otros equipos, se definía el campeonato en el clásico. Había que prepararse, la semana previa era muy lindo, se hacía emocionante esperar el domingo". Como jugador fue construyendo una mística sobre su participación en este tipo de cruces que llevó a que la gente lo empezara a consagrar como un ídolo del club: "Alvarado tenía un buen equipo y empezamos a hacer buenas campañas en los Regionales. Yo vivía cerca del club y lo sentía en el barrio constantemente. Era más que un Boca-River para nosotros, era el partido del año, nos matábamos para ganarlo".

EL GOLEADOR DE LOS CLÁSICOS

No sólo le tocó jugar muchos partidos entre ambos clubes, sino que además definió muchos de ellos con sus goles, algo doblemente gratificante. En ese sentido, Subiledt recordó algunas flechas emblemáticas: "En la cancha de Nación, cuando nosotros éramos locales ahí, se tuvieron que poner tubulares alrededor para que vayan las dos hinchadas y desbordaba de gente. Ese día metí un gol sobro la hora y hace poco lo estaba viendo, hacer un gol al final para ganar un clásico con la cancha llena, es una emoción muy grande que llevo en el corazón".

El "Pato" Subiledt el día de su debut con la camiseta de Alvarado al lado de un emblema del club.

Luego habló de otros encuentros que recuerda: "En el Mundialista, ganamos 1-0 y fue una definición de campeonato., íbamos juntos en la punta del campeonato. Me acuerdo otro en el San Martín, que íbamos perdiendo 2-1 y nos echaron dos jugadores y yo empaté el partido casi sobre la hora. Era hermoso prepararse, pero era todo con tranquilidad y sin violencia".

UN MOMENTO DIFÍCIL: SU PASO POR ALDOSIVI

Después de haber escrito páginas gloriosas en Jara y Peña, un día le llegó una propuesta de Aldosivi para jugar en la B Nacional y fue una decisión difícil. Finalmente terminó aceptando a pesar de las consecuencias. "Desde que pasé a Aldosivi tuve varios a los que se les acabó el ídolo. Alvarado estaba en el Argentino "C" en ese momento, me llamaron para ir al Nacional "B" a Aldosivi y decidí ir. En ese momento, yo vivía de eso".

Puede interesarte

No era fácil tampoco del otro lado porque durante mucho tiempo, la gente del "Tiburón" lo había visto a "Pato" dejar todo con la camiseta del rival y meterle goles claves. "Cuando llegué a Aldosivi tenía que demostrar que podía jugar ahí también", aclaró. Luego explico que "en el primer entrenamiento la hinchada ya quería hablar conmigo. Me decían que ponga como ponía en Alvarado, que era como yo jugaba siempre. Fue difícil pero me gustó el desafío. Si tenía que jugar en contra de Alvarado, no iba; pero estaban en categorías diferentes. Eso me costó que algunos me trataran de traidor".

UN CLÁSICO PARA RECUPERAR

Con el inminente regreso de este partido, Subiledt espera que se pueda sostener en el tiempo porque puede convertirse en uno de los clásicos importantes del interior del país: "Creo que es un clásico fuerte de Argentina, es interesante y más en Primera Nacional". En cuanto al duelo del sábado, agregó que "será un lindo partido, los dos tienen equipos competitivos para la categoría. Espero que estén a la altura, pero lo importante es que no haya violencia. Para la gente parece que fuera vida o muerte, pero hay que tomarlo con tranquilidad. Es un partido de fútbol y al otro día la vida sigue".