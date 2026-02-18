Cinco novedades y un reestreno llegarán este jueves a los cines de Mar del Plata. El más destacado es Parque Lezama, la nueva película de Juan José Campanella basada en la misma obra de teatro que dirigió, también con Luis Brandoni y Eduardo Blanco en los protagónicos. Además, el nuevo film de terror de Osgood Perkins, Líbralos del mal, la comedia dramática ¿Está funcionando esto? dirigida por Bradley Cooper, el drama La historia del sonido con Paul Mescal y La profecía: lector omnisciente, más el reestreno de Luna nueva, segunda parte de la saga Crepúsculo.

Parque Lezama dirigida por Juan José Campanella, con Eduardo Blanco, Luis Brandoni, Verónica Pelaccini.

-Inspirada en la aclamada pieza teatral de Herb Gardner, esta historia presenta a un antiguo militante comunista y a un hombre cuya filosofía se resume en la libertad absoluta. Sentados en el banco de un parque, ambos forjan un vínculo inquebrantable a través de relatos que mezclan la nostalgia, el humor y una profunda calidez humana.

Líbralos del mal dirigida por Osgood Perkins, con Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton.

-Lo que debía ser una idílica escapada de aniversario en una cabaña remota se transforma en una pesadilla. Tras la repentina partida de Malcolm, Liz queda completamente sola, solo para descubrir que no está realmente desamparada: una presencia maligna acecha en las sombras, obligándola a enfrentar los aterradores secretos que esconden las paredes del refugio.

¿Está funcionando esto? dirigida por Bradley Cooper, con Will Arnett, Laura Dern, Andra Day.

-En medio del silencioso colapso de su relación, Alex intenta navegar la crisis de los cuarenta y un divorcio inevitable refugiándose en la escena de la comedia en Nueva York. Al mismo tiempo, Tess reflexiona sobre las renuncias personales que hizo por su hogar. Juntos, deberán aprender a gestionar la paternidad y sus propias identidades, cuestionándose si el afecto puede sobrevivir al transformarse en algo nuevo.

La historia del sonido dirigida por Oliver Hermanus, con Paul Mescal, Josh O'Connor, Molly Price.

-Lionel, un joven prodigio de la Kentucky rural cuya voz fue moldeada por las melodías familiares, decide dejar su hogar en 1917 para estudiar en el Conservatorio de Boston. Su vida se entrelaza con la de David, un carismático compositor destinado al frente de batalla. Años después, en 1920, ambos se embarcan en una travesía por los paisajes de Maine, dedicándose a recolectar y proteger el legado de la música folclórica antes de que el tiempo la borre.

La profecía: lector omnisciente dirigida por Kim Byeong-woo, con Ahn Hyo-seop, Lee Min-ho, Jisoo.

-Cuando el mundo de su novela favorita cobra vida de forma aterradora, un simple oficinista llamado Dokja se convierte en el único capaz de predecir el futuro. Armado con el conocimiento detallado de la trama apocalíptica que está por ocurrir, se propone reescribir el destino y cambiar el curso de la historia.

Crepúsculo: Luna nueva dirigida por Chris Weitz, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

-Tras la dolorosa decisión de Edward de marcharse para protegerla de su propia naturaleza, Bella se sumerge en una profunda depresión. Su único consuelo llega de la mano de Jacob Black, su leal amigo de la infancia y miembro de los Quileutes. Sin embargo, la calma es solo una ilusión: Bella se verá arrastrada al corazón de una guerra ancestral entre licántropos y vampiros, enfrentando nuevas amenazas sobrenaturales mientras su corazón se debate entre la lealtad y el deseo.