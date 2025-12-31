La tranquilidad del barrio Parque Hermoso se vio alterada en las últimas horas a raíz de un allanamiento que permitió esclarecer un hurto ocurrido días atrás y que terminó dejando al descubierto una situación más compleja de lo que se investigaba inicialmente.

Todo comenzó con la denuncia de una joven de 29 años que advirtió el faltante de herramientas y diversos elementos de construcción de una obra de su propiedad, ubicada en calle Baigorrita al 10300. Según relató, el hecho se habría producido, sin que se registraran daños en el lugar, lo que hizo presumir que el autor conocía el movimiento habitual de la obra. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores lograron identificar a un posible sospechoso.

Con el avance de la pesquisa, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Subcomisaría Parque Hermoso reunió elementos de prueba que derivaron en la solicitud de una orden de allanamiento, la cual fue autorizada por la Justicia. La medida se concretó en horas de la tarde del día de ayer en una vivienda ubicada en calle Catriel al 10600, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental.

Al ingresar al domicilio, los efectivos hallaron en el interior a un joven de 21 años, señalado como el presunto autor del hurto, y secuestraron una frazada que fue reconocida como propiedad de la denunciante. Sin embargo, el procedimiento tomó otro rumbo cuando, durante la inspección del predio, los policías detectaron la presencia de varios vehículos y documentación con pedidos de secuestro vigentes.

En el lugar se encontraron un Ford Falcon blanco, un Renault Sandero azul, un Volkswagen Gol Trend rojo y un Renault Clio azul, todos con requerimientos judiciales activos de distintas comisarías. Además, se incautaron cédulas de identificación vehicular correspondientes a un Ford Fiesta y a una Peugeot Partner, también con pedidos de secuestro en curso, lo que motivó la inmediata intervención de la fiscalía especializada.

Tras las consultas judiciales correspondientes, la fiscal interviniente dispuso que el joven de 21 años fuera notificado por el delito de hurto. En tanto, el morador de la vivienda, un hombre de 37 años, fue aprehendido por el delito de encubrimiento, mientras que los vehículos hallados quedaron formalmente secuestrados. Posteriormente, se ordenó su libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, quedando la causa en plena etapa de investigación.

