La Municipalidad informó el cronograma de funcionamiento de los servicios municipales para este jueves, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Habrá guardias en las áreas de Salud, Higiene Urbana, Desarrollo Social y Seguridad, mientras que la recolección de residuos se suspenderá hasta la noche.

Desde la Secretaría de Salud se indicó que permanecerán abiertos los Centros de Atención Primaria Ameghino (Avenida Luro 10052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 360) y Oñativia (José Hernández 475). Ante emergencias médicas, el SAME funcionará las 24 horas a través del 107, mientras que la línea 109 estará disponible para asistencia en salud mental.

En materia de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas mediante el COM, la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En situaciones de emergencia, los vecinos deberán comunicarse al 911. El servicio de seguridad en playas funcionará de 08:00 a 20:00. Al tratarse de un servicio esencial, los guardavidas se adhieren al paro nacional desde sus puestos de trabajo. “Vamos a colocar las cuatro banderas y cerrar el puesto de guardavidas, pero el guardavida va a estar en la playa”, señalaron desde el sindicato.

Respecto de la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos informó que no habrá recolección de residuos desde la noche de este miércoles, incluido el turno diurno del jueves. El servicio se reanudará en el turno nocturno, a partir de las 20:00.

Durante la jornada, el Cementerio Parque tendrá apertura y cierre de portones de 07:00 a 17:30, mientras que la atención administrativa será de 07:30 a 12:00. El ingreso de servicios fúnebres para inhumación en nicho, bóveda y panteón se realizará de 09:00 a 12:00. En el Cementerio Loma, la atención administrativa será de 07:00 a 14:00. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 07:30 a 17:30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen de 08:00 a 13:00. No habrá introducción al depósito.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas a través de la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse mediante la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122.

Debido a la medida, la salida paleontológica prevista en El Marquesado quedó suspendida y fue reprogramada para el viernes 27 a las 11:00, en el mismo lugar. La propuesta incluye una charla introductoria y una recorrida práctica por la playa junto a especialistas, con el objetivo de difundir uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Sudamérica.

Finalmente, Obras Sanitarias mantendrá sus servicios con normalidad. Las consultas podrán realizarse por WhatsApp al 2236948900, al 0810-666-2424 o a través del sitio web oficial.