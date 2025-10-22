Docentes universitarios llevan a cabo un paro nacional contra la decisión del gobierno de Javier Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento tras su promulgación en el Boletín Oficial por falta de recursos económicos.

Al respecto, Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM seccional Mar del Plata, señaló en diálogo con El Marplatense que “lo que nosotros estamos haciendo es pedirle a los vecinos de Mar del Plata y Batán que voten por la educación y la salud pública el próximo domingo 26 de octubre”.

Asimismo, denunció que “lo que está haciendo el gobierno para sostenerse principalmente en las variables macroeconómicas, vemos que está gastando muchísimo dinero en cosas que no están previstas en ninguna ley”.

Como ejemplo, señaló que "con los tres días que perdonó la retenciones y seis empresas se alzaron con más de 1500 millones de dólares, se podría pagar el doble de lo establecido en la ley de Financiamiento Universitario".

“Es decir, las prioridades están cambiadas, el gobierno nacional está decido a llevar adelante este plan de ajuste y está en nosotros seguir luchando para modificar esta situación”, continuó.

En este contexto, “hoy en todas las universidades, los docentes realizamos un paro general y pronto volveremos a reunirnos para ver cómo seguimos para que esta ley sea tenida en cuenta”, manifestó.

A su vez, resaltó que “ayer hubo un debate en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputado en la cual varios se negaron a incorporar los valores de la Ley de Financiamiento Universitario, de Emergencia en Discapacidad y de Emergencia Pediátrica en la futura ley de presupuesto”.

“No quieren que las leyes sancionadas sean contempladas, estamos en problemas y seguiremos activando para que eso no ocurra", concluyó

