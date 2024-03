La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata se adhirió al paro nacional por 24 horas ante el fracaso de las negociaciones sobre los salarios.

Mediante un comunicado, señalaron que terminó la conciliación obligatoria y "sin ningún tipo de respuesta de reacomodar nuestros salarios, pese a la grave inflación que venimos sufriendo (en tres meses nuestros salarios se licuaron un 50 %), por lo que nos vemos obligados a realizar medidas de acción directas".

A pesar de que la noticia trascendió en la tarde del lunes, muchas personas no se enteraron a tiempo de la falta de transporte público y salieron a esperar el colectivo hasta que notaron las paradas vacías.

“La verdad que esto es un problema bárbaro porque no estábamos enterados de toda esta situación, afecta a todos los turistas y la gente que vive en la zona. Ahora la complicación nuestra es que tenemos que viajar lejos y no tenemos forma, además, como no conocemos la zona, peor todavía”, señaló Marcelo, un turista que visita la ciudad, en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Asimismo, señaló que hoy "tenemos que ir desde el centro de Mar del Plata hasta Chapadmalal, son varios kilómetros. Ahora trataremos de ver si conseguimos alguna forma de viajar, que va a ser difícil, seguro”.

En conclusión, “esto ya no da para más, porque vivir día a día con estos problemas que suceden en Argentina, complica todo muchísimo más”, determinó.

Por otro lado, Romina, una vecina de la ciudad, contó que "por una parte lo comparto porque son trabajadores y todos tenemos derecho a reclamar, pero a veces te enterás sorpresivamente y uno tiene que cambiar los planes".