Tras el paso de Javier Milei por Mar del Plata donde aseguró que las universidades “no van a ser privatizadas, sólo queremos auditarlas”. Los distintos claustros que componen las casas de estudio de nivel superior organizan nuevas medidas en reclamo de un presupuesto acorde a las necesidades para el 2025.

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En este sentido, Victoria Schadwill, secretaria general de APU, declaró en diálogo con El Marplatense que "a nivel nacional la semana pasada, ni bien salió el veto, lo que se coordinó con la federaciones del Frente Nacional universitario es el paro de 48 horas de hoy y mañana".

Asimismo, comentó que “se coordinó que todos los miércoles se realicen clases públicas en diferentes lugares, de hecho en Buenos Aires se van a llevar a cabo en el Congreso y Plaza de Mayo”.

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El principal objetivo es construir “dos grandes marchas, una regional que no tiene fecha, y la semana siguiente una gran Macha Federal”, remarcó.

“Ese sería el marco, plan de lucha, que se está dando en el frente a nivel nacional y lo que estamos haciendo en Mar del Plata es replicarlo con paro total de actividades”, agregó.

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Por otro lado, explicó que “estamos coordinando un intercuerpo conformado por todas las partes de la Universidad -docentes, no docentes, graduados y estudiantes- para que se puedan definir actividades para la semana”.

Ahora, “se empieza a discutir el presupuesto universitario para el 2025. Sabemos que hay un proyecto elevado por Rectores y el gobierno también tiene una contrapropuesta que conlleva un recorte del 50%”.

No obstante, la propuesta llevado desde las instituciones educativas “está atado a las verdaderas necesidades que tiene la Universidad para que pueda trascurrir durante el 2025. En ese presupuesto está lo que implica nuestro salario”.

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Por último, aclaró que “en la segunda semana de noviembre habrá gran marcha en Buenos Aires. Estamos esperando que se coordine a nivel nacional”.