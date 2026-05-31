La administración de Axel Kicillof prevé reanudar durante junio las negociaciones paritarias con los gremios estatales y esta vez presentará una oferta concreta de incremento salarial. La convocatoria se realizaría luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el índice de inflación de mayo, previsto para el próximo 11 de junio.

Ads

La última reunión entre funcionarios provinciales y representantes sindicales tuvo carácter preliminar y no incluyó una propuesta de aumento. En ese encuentro, el Ejecutivo expuso las dificultades financieras que atraviesa la Provincia, por lo que los trabajadores estatales no recibieron una actualización salarial durante mayo.

La intención oficial es utilizar el dato de inflación para definir los detalles finales de la oferta.

Ads

Puede interesarte

Según trascendió, la propuesta buscará extender la vigencia del acuerdo por un período de tres o cuatro meses para brindar mayor previsibilidad a las cuentas públicas. A la vez, se mantendría la cláusula de revisión, que permite monitorear periódicamente la evolución de los salarios frente al avance de los precios.

El calendario aparece ajustado debido a la proximidad del pago del medio aguinaldo. La Provincia suele liquidar haberes a partir de mediados de cada mes, por lo que un eventual acuerdo debería cerrarse antes de esa fecha para impactar tanto en los salarios como en el Sueldo Anual Complementario que se abona a fines de junio.

Ads

El ofrecimiento sería uniforme para todos los sectores de la administración pública provincial.

De esta manera, el Gobierno descartaría avanzar con incrementos diferenciados para determinados sectores con remuneraciones más bajas, una alternativa que había sido planteada por algunos gremios durante las conversaciones previas.

En lo que va de 2026, los empleados públicos bonaerenses acumulan una mejora salarial del 9%, mientras que la inflación registró un avance del 12%, una diferencia que los sindicatos buscarán recuperar en la próxima negociación.

Ads

Fuente: Dib