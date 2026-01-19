El arranque de las paritarias 2026 se da en un clima de creciente conflictividad. Tras conocerse el último dato del INDEC, que confirmó un repunte inflacionario por cuarto mes consecutivo, distintos gremios rechazaron propuestas de aumentos que consideran insuficientes y advirtieron que no aceptarán subas por debajo de la evolución de los precios.

Ads

En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos estatales, docentes y judiciales rechazaron la oferta del 1,5% para enero presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Desde ATE, SUTEBA y la AJB coincidieron en que la propuesta no alcanza para compensar la pérdida acumulada del salario real durante 2025 y exigieron una recomposición previa antes de discutir el nuevo año.

“El salario quedó muy retrasado y es necesario un esfuerzo concreto para recuperar el poder adquisitivo”, sostuvo el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo. En la misma línea, desde SUTEBA remarcaron que la discusión debe contemplar no solo la inflación futura, sino también lo perdido en el último año.

Ads

La tensión también se trasladó al sector del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó un aumento del 1% propuesto por las cámaras empresarias de colectivos del AMBA y declaró el estado de alerta, con la posibilidad de avanzar en un plan de lucha si no hay una mejora en la oferta. El Gobierno convocó a una nueva audiencia para esta semana con el objetivo de evitar un paro.

Desde las empresas, las cámaras del sector advirtieron sobre la “extrema fragilidad financiera” del sistema y señalaron el atraso en los costos y en el pago de subsidios. El gremio, en cambio, respondió que no aceptará precarización ni demoras en el cobro de los salarios.

Ads

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició medidas de fuerza en distintas plantas del país al denunciar que varias empresas no están pagando los aumentos ya acordados. El sindicato apuntó contra la falta de homologación de acuerdos salariales por parte de la Secretaría de Trabajo.

El trasfondo del conflicto es claro: la mayoría de los grandes gremios cerró 2025 con pérdida de poder adquisitivo. Solo algunos sectores, como Smata, estacioneros y Camioneros, lograron terminar el año con salarios levemente por encima de la inflación, en muchos casos recién hacia el último tramo del año y mediante sumas fijas no remunerativas.

Con este escenario, el inicio de 2026 aparece marcado por una pulseada salarial que promete profundizarse, en un contexto donde la inflación no logra perforar el piso del 2% mensual y los sindicatos buscan recuperar terreno perdido tras un año de ajustes.

Ads

Puede interesarte

Fuente: TN