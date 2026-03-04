El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció hoy un aumento salarial del 9% en tres cuotas a los docentes bonaerenses durante una reunión paritaria realizada en La Plata, con el objetivo de cerrar un acuerdo tras las recientes medidas de fuerza.

La propuesta contempla un incremento del 1,5% ya abonado en febrero, un 5% correspondiente a marzo que se pagará en abril y un 2,5% para abril con fecha de cobro en mayo. De este modo, el ajuste total alcanza el 9%, cifra superior a la oferta presentada en instancias anteriores.

En términos concretos, los docentes percibirán un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, que incluye una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”, además de una cláusula de monitoreo y reapertura de la negociación salarial.

Si bien la propuesta deberá ser sometida a consideración de las bases del Frente de Unidad Docente, los referentes gremiales adelantaron una valoración favorable y señalaron que el acuerdo está próximo a cerrarse. No obstante, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que definirá su postura el viernes, luego de que en negociaciones anteriores rechazara ofertas que otros sindicatos habían aceptado.

Tras la reunión con los docentes, el Ejecutivo provincial continuará las negociaciones con los trabajadores estatales de la administración central, quienes habían rechazado una propuesta previa de aumento del 3%, que incluía un 1,5% retroactivo.

Fuente: con información de DIB