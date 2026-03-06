Los gremios docentes que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptaron hoy la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que establece un aumento del 7,5% para marzo y abril. De esta manera, la administración encabezada por Axel Kicillof cerró la paritaria docente por dos meses.

Ads

El acuerdo fue aprobado por los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba, luego de las instancias de consulta interna en cada organización. La negociación se dio tras el paro que marcó el inicio del ciclo lectivo en el distrito.

La oferta contempla un incremento del 5% en marzo y del 2,5% en abril, además de una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”. También incluye una cláusula de monitoreo durante la primera quincena de mayo y la reapertura de negociaciones en junio.

Ads

Puede interesarte

“Los porcentajes de incremento salarial de la oferta aprobada por los congresales será percibida también por los jubilados”, explicó Liliana Olivera, presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB): “La propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”.

En tanto, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires también aprobó la propuesta tras realizar asambleas en todos los distritos. Sin embargo, un sector disidente del gremio rechazó el acuerdo y convocó a un paro para la próxima semana, medida que podría impactar en un número reducido de establecimientos educativos.

Ads

Según el esquema acordado, los salarios iniciales quedarán de la siguiente manera: maestro de grado, $800.084 en marzo y $850.053 en abril; maestro de grado jornada completa, $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril; maestro de grado con quinta hora, $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril; profesor con 20 módulos, $1.032.198 en marzo y $1.113.838 en abril.

Fuente: con información de DIB