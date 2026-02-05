La provincia de Buenos Aires reabrió las negociaciones paritarias con los gremios docentes y estatales, mediante reuniones virtuales, y ofreció un incremento salarial del 2% sobre los sueldos de enero. La propuesta fue rechazada por los sindicatos y las partes pasaron a un cuarto intermedio.

Ads

El ofrecimiento se realizó luego del acuerdo alcanzado días atrás para dar por cerrada la paritaria de 2025. Sin embargo, los representantes gremiales consideraron que el aumento no resulta suficiente frente a la inflación y reiteraron su reclamo de una recomposición acorde a la evolución de los precios.

En primer término, los docentes mantuvieron un encuentro virtual con funcionarios provinciales y, posteriormente, lo hicieron los trabajadores comprendidos en la Ley N°10.430. Ambos sectores recibieron la misma propuesta y una promesa oficial de retomar la discusión en marzo, aunque la respuesta fue negativa en los dos casos.

Ads

Puede interesarte

La administración de la provincia busca cerrar un acuerdo especialmente con los docentes para garantizar un inicio de clases sin conflicto. En ese marco, el Gobierno había decidido reabrir la negociación con la intención de que la mejora salarial correspondiente a febrero se cobre en los primeros días de marzo.

Desde los gremios también plantearon la necesidad de establecer reuniones paritarias bimestrales debido a la aceleración inflacionaria. Tanto docentes como estatales calificaron la oferta como “insuficiente” y anticiparon que continuarán las negociaciones.

Ads

En la previa del encuentro, fuentes sindicales habían señalado que el objetivo era evitar que los salarios de febrero pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y recuperar los puntos perdidos durante el año pasado. También se había mencionado que el Gobierno evaluaba presentar una propuesta en dos tramos, uno correspondiente a febrero y otro previsto para abril.

Fuente: con información de DIB