El gobernador Axel Kicillof recibió a representantes de todos los gremios estatales junto a los ministros de Economía, Pablo López; de Trabajo, Walter Correa; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Durante el encuentro, las autoridades expusieron el complejo escenario económico y financiero que atraviesa la Provincia.

Ads

Según se detalló, la situación actual está marcada por la destrucción de empleo y el cierre de empresas en distintos puntos del territorio bonaerense, lo que derivó en una caída sostenida de la recaudación, tanto a nivel provincial como municipal. A este panorama se suma el recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras y programas.

En ese contexto, el Ejecutivo provincial advirtió que se acumula una deuda con los bonaerenses estimada en $12,9 billones, producto de fondos que dejaron de ingresar y compromisos asumidos que no fueron financiados por la Nación.

Ads

Puede interesarte

Pese a este escenario, desde la Provincia ratificaron el compromiso de sostener los puestos de trabajo y avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Estado, al considerar que se trata de un aspecto clave para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

De la reunión participaron representantes de gremios docentes, estatales, judiciales y de la salud, entre ellos SUTEBA, UPCN, ATE, FEB, SADOP, UDOCBA, CICOP y AJB, además de funcionarios de las áreas de Economía, Trabajo y la Secretaría General de Gobierno, quienes seguirán a cargo de las negociaciones de cara al reinicio del diálogo en enero próximo.

Ads