Pedro, la voz de “Paraná Berreta”, cantor y guitarrero, llega a Mar del Plata con un show renovado que conserva la esencia del folklore urbano que lo caracteriza, pero con una mirada más personal, cálida y potente.

Ya sea como solista o acompañado de sus músicos, Pedro está listo para llevar su música a nuevos espacios, manteniendo la fuerza emocional y estética que lo convirtió en referente.

Su voz y su presencia escénica han sido el corazón del grupo, y hoy se proyectan en un formato más versátil que puede adaptarse tanto a escenarios íntimos como a grandes festivales. El artista mantiene vivo el espíritu de la banda, pero con un enfoque que resalta su calidad como intérprete y su capacidad de conectar con el público.

Su repertorio cruza raíz y contemporaneidad, es un abanico de composiciones propias y versiones reinventadas de artistas icónicos como el Indio Solari, Ricardo Iorio y José Larralde, entre otros. Con un sonido que respeta la tradición pero se atreve a expandirla, ofrece una experiencia musical que conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia del género.

Cantante, compositor y guitarrista, Pedro Berreta, se dio a conocer como miembro de Los Tabaleros, con quienes grabó tres discos: Carmesí, Lolita y Tuy. Su trayectoria lo llevó a colaborar en proyectos de gran relevancia, como "El Disco de Oro, Folklore de 1940" de Vitillo Ábalos, álbum galardonado con el Premio Gardel 2017 a Mejor Álbum Masculino de Folklore. Además, es egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), lo que respalda su formación dentro de la escena del folklore argentino.

Paraná Berreta recorrió diversos escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una propuesta de peso dentro del folklore contemporáneo.