El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó el aumento sostenido de arribos de turistas extranjeros registrado desde el inicio de 2026 y aseguró que se trata de una tendencia que marca un cambio en la balanza turística del país, con una reducción de la brecha entre el turismo receptivo y el emisivo.

Las declaraciones fueron realizadas al encabezar la reunión del Directorio del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), organismo que preside. Según las estadísticas elaboradas por la Secretaría con datos de la Dirección Nacional de Migraciones, durante las primeras siete semanas del año se registró una suba interanual del 4,5% en la llegada de turistas internacionales.

“Querían instalar que el déficit de la balanza de pagos de turismo iba a ser de 13 mil millones de dólares y es casi la mitad de eso”, afirmó Scioli, al tiempo que vinculó el repunte con la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional. En ese sentido, señaló que la apertura de nuevas rutas aéreas fue determinante para mejorar los indicadores del sector.

De acuerdo con los datos oficiales, enero cerró con un incremento del 1,6% en los arribos, mientras que febrero alcanzó una suba del 9,7%, lo que consolida una tendencia en alza. “Tanto trabajar y luchar, la dimos vuelta. Hoy cada vez más turistas llegan a la Argentina”, expresó el funcionario.

Durante la reunión del Directorio también se presentaron los resultados actualizados de la campaña de promoción internacional Argentina, freedom live here, que alcanzó a 170 millones de usuarios únicos y cuenta con versiones en nueve idiomas. Además, se informaron las últimas acciones presenciales realizadas en el exterior por el INPROTUR, entre ellas la participación en las ferias Fitur, en España; OTM, en India; y Anato, en Colombia, así como workshops desarrollados en Lisboa, Nueva Delhi y Medellín.

El Directorio del INPROTUR está conformado por cinco vocales designados por la Secretaría de Turismo y Ambiente, tres representantes de la Cámara Argentina de Turismo y tres vocales del Consejo Federal de Turismo.