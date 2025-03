El éxito de Cyrano en Mar del Plata no se detiene y la obra regresará este fin de semana al Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746), donde tendrá funciones el viernes, sábado y domingo siempre desde las 20:30. “Es notable, pero hay gente que la vio más de una vez. Es algo que sucede con esta obra”, comentó María Abadi, quien interpreta a la Roxane del texto de Edmond Rostand.

La obra, protagonizada por Gabriel “Puma” Goity fue la gran ganadora de la última edición del Premio Estrella de Mar, donde obtuvo seis estatuillas, entre ellas el Estrella de Mar de Oro. Además de estas funciones, regresará en Semana Santa para presentar del 17 al 19 de abril.

Abadi destacó lo que es trabajar con Goity, a quien conoce desde antes de ser actriz porque era amigo de su padre. Recordó que trabajó en el capítulo de una serie, pero que donde finalmente pudieron construir un vínculo laboral más fuerte fue con El encargado. “Ahí es donde surge también que me cuenta que va a hacer Cyrano y recomiendan mi trabajo para la audición”, relató.

Sobre su personaje, comentó que lo viene interpretando desde 2023 y que “se va transformando con el tiempo”. Pero para la actriz se trata de un proceso de ida y vuelta, porque “lo que siento es que se va moldeando y yo me voy a moldeando a los cambios también” y destacó que por ejemplo durante la temporada “estaba más arriba, más activa, menos cansada. Para mí no está del todo separado el personaje del actor”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Abadi comentó que con tantas funciones encima tal vez los cambios no sean tan notorios, pero “me parece que cuando uno se va transformando, adentro también transforma el personaje. Lo que es seguro es que va evolucionando conmigo, eso sin duda”.

Una de las preguntas que se hace la obra es ¿de qué nos enamoramos? Y el personaje de Roxane es clave en eso. “Creo que el amor es bastante inexplicable -comentó la actriz. Uno en realidad no sabe bien por qué se enamora de alguien. A uno le pueden gustar un montón de cosas de personas de las que no se enamora y también se enamora de personas con las que hay un montón de cosas que no nos gustan. Para mí el amor es medio mágico en ese sentido”.

En el caso del personaje, para Abadi “se enamora del alma, de la poesía, de una idealización de cierto amor romántico. Creo que cuando ella cree enamorarse de Cristiano, de comienzo por una cuestión de apariencia física, obviamente si eso no tenía un algo con que estar sostenido se diluía. No puede estar sostenido solamente en la apariencia física. Roxane se enamora básicamente de algo que está idealizado. Y esa idealización es lo hace que no se dé cuenta de algo tan evidente como que en realidad el amor está ahí”.

Sobre el personaje y qué cosas le pudo aportar como actriz, Abadi comentó que “tal vez no es la típica princesa, le di como una cosa más atolondrada, más torpe, más ansiosa. Creo que hay algo de eso que hice con Roxane que tiene mucho que ver con cómo soy yo o con mi energía”. De todos modos aseguró que en eso de no poder sacarse el personaje de encima “hay un poco de mito”.

Para la actriz el teatro tiene “esa cosa medio mágica” de poder hacer un personaje, dejar de hacerlo, retomarlo y que aparezca el texto nuevamente: “Como si apelara a cierta memoria o a cierta zona en la que quedara latente y en el momento donde la querés activar, se activa”, reconoció.