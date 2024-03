Con motivo del encuentro llamado “Diálogo Abierto” del que participaron destacados periodistas en el Teatro Tronador, la también analista política y escritora Laura Di Marco aportó su mirada acerca del momento que atraviesan los mayores líderes políticos del país, el boom de Javier Milei y la forma en que piensa la gente, a la par que destacó la actualidad de Mar del Plata.

Después de la charla brindada junto a Gastón Recondo, Pía Shaw, Jaime Rosemberg y Martín Melo, Di Marco habló con El Marplatense en la renovada redacción y analizó la política actual, mayormente sobre el fenómeno del líder de La Libertad Avanza (LLA). “La grieta cambió; hoy es la casta y la gente. Y también cambiaron los protagonistas. Hay una rivalidad entre dos economistas, Kicillof y Milei, quienes ganaron la Provincia y la Nación, respectivamente. Los protagonistas de la antigua grieta, que eran Cristina y Macri, se desplazaron a Kicillof y Milei. No conozco el caso Montenegro-Milei, pero cuando el presidente habla de la casta, se refiere a los legisladores o tipos que vivieron del Estado toda la vida. Sin embargo, hay gobernadores e intendentes nuevos que tienen legitimidad entre su gente”, precisó.

En este sentido, por su visita a la ciudad, indicó: “Veo que a Mar del Plata la levantaron mucho, que está renacida y volvieron los jóvenes, lo que trata de una estrategia de Montenegro, quien tiene legitimidad y no está visto como la casta. Cuando Milei se reúne a dialogar con ciertos gobernadores, como Nacho Torres o intendentes como Montenegro que tienen buena ponderación en la sociedad, levanta la imagen porque la gente lo ve como un presidente que negocia en el buen sentido”.

Y también, más allá de que entiende que “en algunos temas la gente no está de acuerdo con él, como en la pelea con los gobernadores”, aseguró que Milei tiene “mucho apoyo popular”. A forma de ver, a la ciudadanía "le gustaría que el presidente dialogue con estas personas, ya sean gobernadores o intendentes elegidos por la gente que no viven prendidos de la teta del Estado".

Pero además, por la tendencia nacional de referirse constantemente la necesidad de achicar el Estado, e incluso celebrar despidos y ajuste de gastos, Di Marco se mostró de acuerdo con que a raíz de las ideas del mandatario nacional el resto de la clase política empezó a actuar de la misma manera. Tras la asunción de Milei, en General Pueyrredon hubo una reducción en 30 cargos jerárquicos del Ejecutivo, como una forma de alinearse con el discurso.

“En Santa Cruz tenemos el caso de Claudio Vidal, haciendo una venta de autos de alta gama por la casta de los Kirchner que usaron flotas de autos carísimos en una provincia agrietada, empobrecida y quebrada. Es un gesto simbólico de la era Milei. Hasta Cristina, cuando se fue, dijo que estaba haciendo un ajuste en el Senado. Es parte de la docencia de Milei, explicándole a la gente qué es el deficit fiscal por fuera del debate académico. Hoy la señora que trabaja en mi edificio te habla de inflación buena y mala, de un fogonazo inflacionario y cosas que le contó Milei; le llegó a la gente”, sostuvo la autora de “Cristina Fernández: La verdadera historia” y “Macri: Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder”, entre sus más leídos.

A su vez, sobre el mismo análisis y el veloz impacto del jefe de Estado en el pensamiento de los argentinos, indicó que “los jóvenes tienen otra cabeza” y lo demostró al comentar que “los trabajadores de Rappi no quieren ser sindicalizados”. Para ella, los argentinos vieron que "el modelo anterior estaba agotado; con un 200% de inflación, inseguridad desvocada y 7 de cada 10 chicos no entiende lo que lee”.

De ese modo, Di Marco recordó que la escuela pública solía ser “de excelencia” y que Argentina era “un faro cultural para toda América Latina que se fue berretizando”. Entonces, disparó: ”¿Y quién estuvo a cargo de eso? Como diría Milei, la casta. Pueden decir que Macri también lo intentó, pero no deja de integrar la casta. Macri formaba parte de un emporio sospechado y su papá era más parte del problema que de la solución, pero quien viene de afuera es Milei".

MAR DEL PLATA, VERANOS Y NOSTALGIA

También, por fuera de lo estrictamente político, la periodista dio su parecer sobre el estado de la ciudad, a la que tiene muy presente por sus vacaciones de niña junto a su mamá, tíos y abuelos. “Mar del Plata está muy ligada a la clase media. Mi familia no era ostentosa, pero me acuerdo que veníamos de diciembre a marzo. Amo a Mar del Plata”, expresó y contó que hace mucho no viajaba, pero que la semana pasada vino y le encantó.

“En la adolescencia iba a Villa Gesell o Miramar, y ahora cambió. La juventud volvió a Mar del Plata. No puedo decir qué tiene que mejorar, pero está muy linda en gastronomía. El viernes explotaba y me hizo acordar a cuando era chica. Y pregunté por la seguridad y me dijeron que no hay crímenes violentos como en Buenos Aires”, concluyó Di Marco.