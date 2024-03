El periodista agropecuario Martín Melo llegó a la ciudad para participar de “Diálogo Abierto”, un encuentro organizado por El Marplatense donde se debatieron aspectos relacionados con la realidad del país y donde se ofreció una mirada acerca de cuál es el futuro que se vislumbra, fundamentalmente desde los medios. Allí Melo destacó, a partir de su especialidad, que el sector del campo debe mejorar la forma de comunicar para lograr la comprensión de una parte de la sociedad.

“Los productores y los dirigentes que representan a los productores son conscientes de esto. Por eso digo de mejorar el vínculo al momento de hablar y utilizar otros términos, y que la gente no vea siempre al sector agropecuario como los llorones, porque este es el sector de la economía”, confió Melo.

En diálogo con El Marplatense, el periodista explicó que siete de cada diez dólares de la exportación provienen del campo: “Este sector, con una seca fulminante como fue la del año pasado, invirtió casi 60.000 millones de dólares. Casi ningún sector de la economía va a tener ese efecto de reinventarse, de volver a empezar. Hay que mejorar las comunicaciones y si un poco son llorones, algo de razón tienen porque los riesgos son muchísimos”.

Puede interesarte

Sobre la situación de los productores, resaltó que “a veces sienten que el aporte que están haciendo, que es muchísimo, queda en la caja de la política. Ahí hay un tema que el campo tiene que resolver tranqueras hacia dentro, que al campo no se lo vea como una caja donde sacarle plata, sino como un sector de importancia”.

En ese sentido, destacó la forma en que el productor argentino es visto en el exterior, en contrapartida a la imagen que se proyecta hacia adentro: “Lo ven como alguien que adopta rápidamente las nuevas tecnologías, como un productor de punta. Es muy reconocido a nivel mundial, si no, no tendríamos el nivel de exportación que tenemos”.

¿Se puede generar conciencia cuando la mirada sobre el campo está tan ideologizada?

-Es difícil, se vivió mucho en la 125 y en la post 125. La relación del campo con el kirchnerismo fue muy dura, donde lo ideológico estaba muy presente. Por eso hay que dar un debate, porque el campo no quiere que le pongan palos en la rueda. Quiere que lo liberen y que pueda expresar todo su potencial, que es enorme. Es un sector determinante para la economía. Y hay un tema que está relacionado a la ideología, a lo político. El campo se va a tener que comprometer mucho más en trabajar y participar de lo político. Hoy la Secretaría de Agricultura es un organismo que no toma decisiones, que está absorbido por el Ministerio de Economía, y donde desde el Ministerio se toman decisiones. Y muchas veces las decisiones que se toman son ideológicas o hechas desde el desconocimiento. Ese también es un desafío que tendrá el sector agropecuario con lo que viene.

¿Por qué el sector no se involucra, por prejuicio a la política?

-Hay falta de compromiso de parte de los productores, no hay ganas, hay mucho rechazo a la política, descontento, y hay que hacer un cambio pero no solamente desde el sector sino la política en general. Hoy no es atractivo para el sector sumarse a la política, por lo que hemos vivido, y porque el conflicto de la 125 ha significado mucho para el productor agropecuario.

Martín Melo destacó la importancia de la región para el sector agropecuario.

MAR DEL PLATA, CIUDAD PRODUCTORA

Con una amplia trayectoria en los medios, el oriundo de Suipacha conduce CNN Campo todos los domingos a las 07:00 por CNN Radio. Y como muchos argentinos, demuestra su cariño hacia Mar del Plata, una ciudad en la que imaginado afincarse en un futuro. Seguramente un poco por el magnetismo que generan estas costas, pero también porque para un periodista agropecuario Mar del Plata es parte de una región con un amplio cordón productivo.

“Mar del Plata para el sector significa mucho, acá tenés zonas de muchas economías regionales. Todo lo que es productos como kiwis, también el desarrollo de productos de invierno. Por ejemplo, empresas semilleras que han elegido Miramar para expandir sus negocios, también es una zona donde la industria vitivinícola está eligiendo, marcas importantes tienen bodegas con desarrollos de vinos. Es una zona que tiene un desarrollo productivo muy importante”, explicó.

Entre los elementos que enriquecen el vínculo de la región con el sector agropecuario, Melo destacó al INTA Balcarce, entidad a la que calificó como “una referencia” a la hora de consultar sobre diversos temas en materia de investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías que el productor usa: “Mar del Plata es una zona que está muy amigable con la producción agropecuaria. Tiene su suelo, su clima, sus productores, desarrollo de muchas producciones. Las empresas eligen esta zona para desarrollar sus negocios y Mar del Plata es sede de muchos eventos agropecuarios”.

¿Mar del Plata tiene alguna problemática en particular respecto de las otras regiones?

-Cada región tiene sus particularidades. Uno no puede comparar esto con la región núcleo que es la región por excelencia de producción. Pero esta es una zona de desarrollo de muchas producciones y de nuevas producciones. Hace veinte años era impensado que esta zona iba a desarrollar lo vitivinícola. Es una zona que por su suelo y su clima tiene una expansión importante con la ganadería desarrollándose muy bien.

¿Los productores de la región manifiestan algún tipo de preocupación?

-Siempre apareen cosas que preocupan y son los riesgos que tiene la producción a cielo abierto, cuando no es el clima son los precios, o si no los costos. Y hoy aparece una plaga, la ‘chicharrita’, que está afectando mucho a la producción de maíz y habrá que ver cuál será el resultado final de la actual campaña. Y mirando para adelante, es un sector que debe recuperar competitividad, en lo económico, en lo impositivo, en la infraestructura, que es mala, y pensando en la próxima campaña, hay incertidumbre porque muchos meteorólogos hablan de que en la próxima primavera podemos entrar en otra temporada de Niña.