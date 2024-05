Con los datos del INDEC que revelaron un 8,8 por ciento de inflación en abril, la primera cifra menor de dos dígitos en seis meses, desde el oficialismo que rodea a Javier Milei fueron los primeros en salir a celebrar la baja. “Es por ahí”, tuiteó el diputado libertario José Luis Espert. El vocero presidencial Manuel Adorni fue más allá y decretó: “La inflación tiene su certificado de defunción firmado”.

El portavoz de Milei destacó que la cifra de abril “gran parte se dio por el sinceramiento de precios regulados” y remarcó: “En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%”.

“La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado” se ufanó Adorni, previo a cerrar su tuit con su habitual “Fin”.

“8.8 % inflación de abril. El gobierno de Milei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023”, evaluó el economista que llegó al Congreso de la mano de Horacio Rodríguez Larreta pero dio el salto formal a La Libertad Avanza.

Luego esbozó razones: “¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0”,

Tras su análisis, Espert remató con un dejo de esperanza en el trayecto económico del Presidente. “Es por ahí”, aconsejó.

Segundos antes, otro ex Juntos por el Cambio que saltó al oficialismo había marcado la pauta en redes del moderado festejo libertario. Fue Omar De Marchi, ex candidato en la interna de Mendoza que actualmente es secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, un cargo en el Ejecutivo.

“El Presidente Milei se propuso combatir la inflación sincerando los precios de la economía en lugar de imponer regulaciones insostenibles. Cinco meses después de asumir, la desaceleración demuestra que este es el camino a seguir”, escribió el funcionario con despacho en la Rosada y zona de órbita en el Congreso.

De Marchi remató: “Hay todavía mucho trabajo y grandes desafíos por delante para poder cambiar la vida de los argentinos que aún padecen el desastre que nos dejaron años de populismo”.

