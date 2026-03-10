Por Marcelo Gobello

​A diferencia de otros artistas que buscaron adaptarse a las modas, Napolitano prefirió perfeccionar un estilo basado en la potencia. Su sonido se construyó sobre elementos clásicos: la fidelidad a su guitarra Gibson Les Paul y el volumen de los equipos Marshall al límite. No buscaba la sofisticación lírica, sino la contundencia de un mensaje directo que conectara con su público a través de un feeling que pocos guitarristas lograron alcanzar en el rock en castellano.

​

​Su trayectoria musical se puede trazar a través de hitos grabados. Participó en los mejores discos de Los Gatos, pasó por La Pesada del Rock and Roll y fundó Pappo’s Blues, donde dejó piezas fundamentales como Pappo's Blues Volumen 3 (1973), un disco que hoy es material de estudio para cualquier músico del género.



​En los años 80, con la creación de Riff, introdujo una estética de cuero y metal que el rock local todavía no había explorado. Sin embargo, su mayor validación internacional llegó en 1993, cuando B.B. King lo invitó a tocar en el Madison Square Garden. Aquella noche, el maestro del blues lo presentó como uno de los mejores del mundo, un elogio que Pappo llevó con naturalidad hasta el final de su vida.

​

​Pappo falleció en 2005 en su ley: en la ruta y cerca de sus motores. Hoy, su música sigue siendo la referencia obligada para entender cómo suena el blues de este lado del mundo. Su cumpleaños es una oportunidad para volver a sus discos y comprobar que ese sonido de amplificadores saturados sigue siendo tan actual como el primer día.

