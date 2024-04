El DT José María Martínez se refirió en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) a su salida reciente de San Martín de San Juan. El ex técnico de Alvarado explicó los motivos y analizó el fútbol argentino. Además, se refirió a la vuelta del clásico marplatense y una particular situación con su hijo.

“Hubo algunas situaciones en la primera derrota con Quilmes que no fueron correctas. Me tomé unos días más y después del partido del domingo habiendo desechado una posibilidad importante para dirigir con otra realidad económica, decií quedarme porque quería continuar con el proceso. Hubo un comentario de un dirigente sobre el planteo y un jugador que tenía que estar y ahí ya no puedo hacer nada”, explicó Martínez sobre como se dio su salida.

Además expuso su punto de vista sobre como tiene que analizarse el trabajo de los técnicos y dijo: “Para mí no sólo hay que analizar el resultado, sino el trabajo, el día a día y el proceso. Eso es lo que considero más importante junto al vínculo con el futbolista. En todas las categorías se vive del resultado, pero no podemos pensar sólo en eso para sostenernos. La gente tiene cierta impaciencia y es difícil construir en este contexto.”

Asimismo, habló de la exigencia que implica dirigir en el futbol nacional por estar constantemente evaluados y dijo: “Creo que en el fútbol tenemos la lupa de manera exagerada porque nos entretiene y nos entrenemos. Los políticos disfrutan de sus decisiones y no les interesamos”.

Alvarado en su familia

“Pancho” Martinez tuvo su paso por el “Torito” hace menos de una temporada y logró sacarlo de una mala situación pero a pesar de su salida todavía lo recuerda por su familia.

“Tengo a mi hijo que se hizo de Alvarado y quiere ir a la cancha. Otra cosa que se naturalizó es que no se juegue el clásico y en realidad se debe jugar. Hay que educar a las personas a que se debe jugar, uno ganará y perderá y la vida sigue. 27 años sin jugar un evento tan lindo no es fácil”, expresó el ex técnico de la institución marplatense.