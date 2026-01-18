Una velada inédita y especial se vivirá el próximo 8 de febrero a las 20:00 en el parque de Villa Victoria (Matheu 1851) con la presencia de “Pancho” Figueroa, uno de los principales referentes nacionales del folklore.

Ads

Emblema de Los Chalchaleros, Figueroa volverá a encontrarse con su público y con las canciones que marcaron generaciones y la historia musical de nuestro país en “Una noche de folklore argentino”.

El espectáculo abrirá con el nuevo grupo de danzas folklóricas El Ensamble para continuar con el reconocido Ballet Huellas Argentinas y dar paso a “Pancho” Figueroa acompañado por el acordeonista y compositor folklórico Daniel Garcés.

Ads

Puede interesarte

“Pancho” fue parte de Los Chalchaleros por casi cuatro décadas y luego llevó adelante un par de décadas como solista, con varios discos editados desde la despedida del grupo.

Ads