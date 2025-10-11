La banda marplatense Panal Reggae presenta su nueva producción musical y audiovisual, una trilogía de canciones interpretadas por Luciana Messina que combina homenaje, reinterpretación y creación original. La propuesta incluye tres piezas: “El Cardenal”, “Il cielo in una stanza” y “Lo hice por mí”, disponibles en el canal de YouTube del grupo y en todas las plataformas digitales.

La primera entrega, “El Cardenal”, es una versión reggae del clásico de Violeta Rivas, compuesto por Chico Novarro en los años ’60. Le seguirá “Il cielo in una stanza”, popularizada por la cantante italiana Mina Mazzini, que se estrenará el 7 de noviembre. Finalmente, el 22 de noviembre saldrá a la luz “Lo hice por mí”, una composición original de Pablo Depaoli, tecladista y productor del grupo.

“El Cardenal nos parece una reliquia, una canción que se mezcla muy bien con el estilo roots reggae”, expresó Luciana Messina, quien destacó la atmósfera vintage de la década del ’60 reflejada tanto en la melodía como en el videoclip.

Por primera vez, la cantante protagoniza los videos de Panal, donde aparece caracterizada como Violeta Rivas, Mina Mazzini y, en la tercera entrega, como una mujer contemporánea con una estética inspirada en Marilyn Manson.

“Violeta y Mina representan dos mujeres muy distintas dentro de una misma época, y la mujer de Lo hice por mí es su contracara: actual, introspectiva y libre”, explicó Messina.

Pablo Depaoli subrayó que los dos primeros temas “forman parte de nuestra memoria afectiva; son canciones que escuchábamos en las casas de nuestras abuelas y tías”. Sobre el último video, indicó que su estética “dialoga con lo transgénero y con la contemporaneidad que propone la letra”.

La trilogía se grabó en una jornada maratónica —de 6 de la mañana a 2 de la madrugada— en el Colectivo Cultural A la Vuelta de la Esquina (CCAVE), en Alberti y 14 de Julio. El proyecto contó con la dirección general de María Dondero, fotografía y edición de Emiliano Arano, arte de Candela Chirino y producción integral de Celofán Estudio, entre otros artistas y técnicos locales.

“Queríamos que esas tres mujeres se expresaran en un mismo día y demostrar que con poco se puede hacer mucho. Es una producción independiente y cien por ciento marplatense”, destacó Messina.

Con esta trilogía, Panal reafirma su identidad como una banda de reggae argentino con influencias del rock nacional y del reggae europeo, y celebra, a través de la música y la imagen, el poder expresivo de la mujer y la memoria emocional de toda una generación.