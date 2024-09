La comisión directiva del Sindicato de Obreros Empleados Panaderos Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA) denunció que la Obra Social del Personal de Panaderías (OSPEP) dejó sin cobertura médica a más de mil panaderos y a su grupo familiar en Mar del Plata y la Costa Atlántica, lo que perjudica a más de 25 localidades y por encima de 4000 personas.

“Queremos hacer pública esta situación que están atravesando desde hace varios meses nuestros afiliados, por una clara discriminación por parte de la conducción nacional de la obra social hacia las filiales del interior, tanto de la provincia de Buenos Aires como del país, y que no son afines a sus pretensiones sindicales”, denunció el secretario general del gremio, Matías Coronel.

Además, sostuvo que “la quiebra de la obra social, la tercerización del servicio y los hechos fraudulentos en las elecciones de la actual conducción, fueron un cóctel explosivo para la desidia de los trabajadores”, al mismo tiempo que señaló que “los cortes sorpresivos en la atención médica durante semanas no solo dejan sin prestación y en el olvido a los afiliados, sino que obligan a hacer frente a gastos muy elevados”, ya sea por “tratamientos programados, compras de medicamentos oncológicos, prácticas de mediana y alta complejidad, o por cirugías programadas que no pueden llevarse a cabo”.

En este sentido, le exigió soluciones y una pronta respuesta a los directivos de OSPEP, con motivo de darle a los representados “mucho más que una obra social abandónica que carece de prestaciones”.

“Los panaderos le decimos basta a un grupo de dirigentes que solo piensa en aspiraciones personales, sin darnos una cobertura de salud acorde. No hay un lugar físico donde hacer los reclamos y no son publicadas las cartillas médicas con las clínicas o especialidades en pediatría, odontología, ginecología y psicología, entre otras. Los correos electrónicos no son eficientes, los teléfonos no atienden a nadie y las farmacias con descuentos cortaron sus servicios”, concluyó el líder del sindicato.

Informaron también que por corte de servicios, falta de prestaciones, cobertura por reintegros o negativa en la afiliación, los afectados pueden comunicarse al 2236196716 o al 2235200570, o vía email a [email protected].