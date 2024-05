Luego de anunciarse el inminente aumento de un 30% en el pan en Buenos Aires, a partir del lunes 27 de mayo, preocupa qué pasará con los valores a nivel local.

La suba de costos, tanto de la harina como de las tarifas de luz y gas, serían los factores determinantes, sin embargo, en Mar de Plata, estos no se vieron reflejados.

Asimismo, panaderos marplatenses afirmaron mantener a buenos niveles sus ventas, pese a registrar una leve baja del consumo y estar en desacuerdo con porcentajes de entre el 30% y el 45% a la baja.

Sobre esto, Carlos Monzón, referente de panaderos dialogó con El Marplatense y explicó cómo se encuentra la venta en Mar del Plata y si existirán posibles incrementos en el precio: "El incremento se anunció en el AMBA debido a que las boletas de los servicios llegan con valores que no se esperaban. Vienen multiplicadas por 4 o hasta por 6 y a eso hay que sumarle que a nivel internacional, empezó a subir el trigo pasando de 180 USD la tonelada, a 240 USD. Esto es algo que nos excede, no se maneja acá y provocó que la bolsa de harina, nuestro principal producto en la industria panadera empiece a aumentar. Eso nos lleva a un reacomodamiento de precios en lo que es el pan".

"Este va a ser por zonas porque en AMBA tienen una tarifa de luz distinta, la cual todavía a nosotros no nos alcanza, ni en luz ni en gas. De acuerdo a como lleguen los aumentos, se irá acomodando el valor", expresó.

Con respecto a los valores actuales que se manejan en Mar del Plata, el referente indicó: "El precio promedio es de $1400 o $1500 a $1800. Uno puede ponerle el precio que quiere en ese rango, pero hay que ver si luego lo vende. Creo que atravesamos un momento muy sensible en el cual la gente todavía no recibió un reacomodamiento de salarios".

"Yo no coincido con un aumento generalizado nacional porque creo que cada industrial hace su costo, pone su precio y de acuerdo a las circunstancias o a la necesidad de venta, va a poner el valor del pan", adhirió.

En referencia al consumo, Monzón afirmó: "En Mar del Plata, hasta el momento venimos trabajando normalmente. Hay una caída de ventas, no lo negamos pero no es esa estrepitosa de la que hablan, de un 30% o un 45%. Podemos estar en un 10% pero nos mantenemos y no queremos que la gente se aleje de los mostradores, por eso ponemos precios lógicos. Vi que se habló de una docena de facturas a $8000, lo cual me parece una locura".

"Nosotros tenemos la suerte de que todos los días viene gente a comprar y eso hay que sostenerlo. No es como ir a comprar ropa o zapatillas, esto es un alimento diario, inclusive uno que no falta nunca en la mesa. Tratamos de cuidar a nuestros clientes y que no se nos vayan de los mostradores con precios razonables. Hay incrementos pero eso lo maneja cada uno, de acuerdo a sus costos, cantidad de empleados y las tarifas que le llegan. No voy a crear una sensación con un porcentaje de aumento porque no es así, no hay uno definido", concluyó.