El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) incorporó una nueva función en la plataforma Mi PAMI que permitirá a los afiliados seguir el envío a domicilio de higiénicos absorbentes descartables. La herramienta, denominada Mis entregas, ya se encuentra disponible dentro del sistema y facilita el seguimiento del estado de los pedidos.

Según informaron desde el organismo, la nueva sección permitirá consultar de manera rápida y sencilla el estado de los envíos de estos insumos, que forman parte de las prestaciones habituales destinadas a los afiliados.

Dentro del apartado Mis entregas, los usuarios encontrarán dos pestañas. En Solicitudes se visualizarán los pedidos que se encuentran en curso, mientras que en Historial aparecerán las entregas que ya fueron realizadas.

A través de esta función, los afiliados podrán conocer en qué etapa se encuentra el envío de sus pañales o apósitos. El sistema indicará si el pedido está “en preparación”, cuando se está armando; “en camino”, cuando el repartidor ya se dirige al domicilio; “entregado”, cuando se confirma la recepción; o si no se pudo concretar la entrega por no encontrarse nadie en el domicilio al momento de la visita.

Además, la plataforma permitirá visualizar información sobre el contenido del paquete y el domicilio de entrega registrado para el envío.

Desde el organismo señalaron que la medida busca brindar mayor transparencia, previsibilidad y tranquilidad a los afiliados, al tiempo que moderniza el proceso de distribución de insumos y mejora la trazabilidad de las entregas.

Los afiliados que tengan inconvenientes con su entrega, dudas sobre la fecha de recepción o necesiten verificar el domicilio de envío pueden comunicarse al 138, PAMI Escucha y Responde, opción 0, o acercarse a la agencia del organismo más cercana.