Ramón “Palito” Ortega, uno de los artistas más emblemáticos de la música argentina, vuelve a Mar del Plata para reencontrarse con su público. El show será el sábado 15 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Once Unidos, en el marco de su gira nacional que ya agotó localidades en escenarios como el Luna Park y el Gran Rex.

Las entradas están disponibles en articket.com.ar y puntos de venta habilitados, con beneficios de hasta 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

El cantante tucumano promete una velada cargada de nostalgia y emoción con clásicos como La Felicidad, Un Muchacho Como Yo y Corazón Contento, canciones que marcaron generaciones y se convirtieron en himnos de la cultura popular.

Con más de 48 discos editados, una trayectoria que incluye cine, televisión y producción musical, y reconocimientos como los Premios Gardel y el Grammy a la Excelencia Musical, Ortega se mantiene vigente como “El Rey de la canción popular”.

