Ovación y sala llena en el estreno de Medida por Medida en el Teatro Tronador BNA
Con dirección de Gabriel Chamé Buendia, la obra conquistó al público marplatense con una propuesta audaz y un despliegue escénico que combinó humor y profundidad. Tras la función, se anunció un seminario intensivo a cargo del director, centrado en el universo del clown.
La temporada teatral marplatense sumó una de sus sorpresas más celebradas con el debut de Medida por Medida, dirigida por Gabriel Chamé Buendia, que se presentó a sala llena en el Teatro Tronador. El público acompañó con risas de principio a fin y despidió la función con una ovación de pie, cerrando un estreno que se posiciona entre los destacados de la cartelera local.
La puesta (una versión con el sello irreverente y físico que caracteriza a Chamé) ofreció una lectura dinámica y despojada del clásico de William Shakespeare, sorprendiendo por su potencia escénica y su capacidad de conectar con espectadores de todas las edades.
La próxima, y última, función será el domingo 22 de febrero a las 21:00. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro (Santiago del Estero 1746) o a través de Ticketek.
Al finalizar la función se anunció la apertura de la inscripción para la masterclass intensiva de clown que dictará Chamé Buendia los días 23 y 24 de febrero, de 10:00 a 15:00, en el Teatro Tronador.
La capacitación está orientada a actores, estudiantes de teatro y público interesado en el trabajo escénico que desee profundizar en el universo del clown como herramienta artística y de exploración personal. La propuesta invita a atravesar uno de los núcleos esenciales de esta técnica: el miedo al ridículo. Según explica el director, el clown es esa parte de cada persona que, al exponerse con autenticidad y entrega, logra hacer reír y conmover.
El entrenamiento propone abandonarse genuinamente en escena, asumir el error y transformar el fracaso en potencia creativa. Durante el intensivo se trabajará sobre la libertad de juego, la imaginación corporal y la poesía como materias primas del actor.
Chamé Buendia define al clown como un “antihéroe” que, en su extrema voluntad de hacer todo bien, queda fuera de la norma social y recupera una inocencia lúcida. El objetivo del curso es reencontrarse con esa esencia, liberarse de las rigideces de la adultez y recuperar la espontaneidad.
Para información sobre inscripción y aranceles comunicarse al 223 422-7625.
