La temporada teatral marplatense sumó una de sus sorpresas más celebradas con el debut de Medida por Medida, dirigida por Gabriel Chamé Buendia, que se presentó a sala llena en el Teatro Tronador. El público acompañó con risas de principio a fin y despidió la función con una ovación de pie, cerrando un estreno que se posiciona entre los destacados de la cartelera local.

Ads

La puesta (una versión con el sello irreverente y físico que caracteriza a Chamé) ofreció una lectura dinámica y despojada del clásico de William Shakespeare, sorprendiendo por su potencia escénica y su capacidad de conectar con espectadores de todas las edades.

La próxima, y última, función será el domingo 22 de febrero a las 21:00. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro (Santiago del Estero 1746) o a través de Ticketek.

Ads

Al finalizar la función se anunció la apertura de la inscripción para la masterclass intensiva de clown que dictará Chamé Buendia los días 23 y 24 de febrero, de 10:00 a 15:00, en el Teatro Tronador.

La capacitación está orientada a actores, estudiantes de teatro y público interesado en el trabajo escénico que desee profundizar en el universo del clown como herramienta artística y de exploración personal. La propuesta invita a atravesar uno de los núcleos esenciales de esta técnica: el miedo al ridículo. Según explica el director, el clown es esa parte de cada persona que, al exponerse con autenticidad y entrega, logra hacer reír y conmover.

Ads

El entrenamiento propone abandonarse genuinamente en escena, asumir el error y transformar el fracaso en potencia creativa. Durante el intensivo se trabajará sobre la libertad de juego, la imaginación corporal y la poesía como materias primas del actor.

Chamé Buendia define al clown como un “antihéroe” que, en su extrema voluntad de hacer todo bien, queda fuera de la norma social y recupera una inocencia lúcida. El objetivo del curso es reencontrarse con esa esencia, liberarse de las rigideces de la adultez y recuperar la espontaneidad.

Para información sobre inscripción y aranceles comunicarse al 223 422-7625.