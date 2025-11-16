Out of Control celebra una década con un show especial en Mar del Plata
La banda tributo a The Rolling Stones festejará sus 10 años de trayectoria con un espectáculo único el próximo 12 de diciembre, a las 20, en el sótano del centro cultural ubicado en San Luis 2849.
Out of Control, reconocida agrupación tributo a The Rolling Stones y reciente ganadora del Premio Estrella de Mar 2025 al Mejor Tributo, celebrará sus diez años de trayectoria con un show especial que promete ser una verdadera fiesta del rock and roll.
La cita será el viernes 12 de diciembre, desde las 20, en el sótano del espacio cultural de San Luis 2849, donde el grupo repasará los grandes clásicos de la mítica banda británica y los temas más emblemáticos de su repertorio.
Con una década de escenarios encendidos y un público fiel que creció junto a ellos, la banda promete una noche cargada de energía, homenajes y emoción. El espectáculo contará con la participación especial de Lisandro Skar, una de las voces emergentes más potentes del rock nacional, y la musicalización de Zorra La Popa, que pondrá el cierre ideal a la velada.
Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online como en la boletería del centro cultural, con opciones de pago en cuotas.
