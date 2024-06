De a poco, siempre rezándole al clima, el fútbol de Mar del Plata tendrá una nueva jornada de actividad este sábado por la tarde cuando se desarrolle la segunda jornada de la segunda fase para el Torneo “Liga Marplatense de Fútbol”.

Dentro de los partidos programados para la Zona Campeonato, se destaca el cruce entre Kimberley y Atlético Mar del Plata dos habituales animadores de los últimos torneos y que ahora buscan pelear por el título. Sin embargo, a pesar de ser uno de los partidos destacados, se debió postergar por la falta de efectivos policiales. Luego de la primera jornada, hay seis punteros y con el correr de las fechas, se irán decantando los grandes candidatos.

En la Reválida hubo cinco ganadores el pasado sábado y no se enfrentarán entre sí en esta fecha por lo que puede pasar cualquier cosa. Serán seis encuentros que también buscan empezar a definir quienes aspirarán a tratar de meterse de nuevo en la lucha por el campeonato.

PROGRAMACIÓN - SEGUNDA FECHA - SEGUNDA FASE DEL TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

Cancha: River - River vs Círculo

Sexta (12hs): Costanzo, Baquero y Tamburini

Quinta (13:30hs): Baquero, Costanzo y Tamburini

Primera (15:15hs): Miranda, Baquero y Costanzo

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Atlético MDP

Sexta (12hs): Postergado

Quinta (13:30hs): Postergado

Primera (15:15hs): Millas, Vega y Román

Cancha: Dvo. Norte - Dvo. Norte vs Banfield

Sexta (12hs): Romero, Espinillo y Olivares

Quinta (13:30hs): Espinillo, Romero y Olivares

Primera (15:15hs): Funes, Espinillo y Romero

Cancha: Nación - Nación vs Quilmes

Sexta (12hs): Patetta, Mayer y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Patetta y Mayer

Primera (15:15hs): Mayer, Martínez y Patetta

Cancha: Peñarol - Peñarol vs Once Unidos

Sexta (12hs): Rua, Cajal y Brizuela

Quinta (13:30hs): Cajal, Ruay Brizuela

Primera (15:15hs): Nuesch, Cajal y Rua

Cancha: Talleres - Talleres vs Alvarado

Sexta (12hs): Zagaglia, Contreras y Núñez

Quinta (13:30hs): Núñez, Zagaglia y Contreras

Primera (15:15hs): Contreras, Núñez y Zagaglia

Cancha: Argentinos - Argentinos del Sud vs San José

Sexta (12hs): Ferreyra, Foschi y Gallo

Quinta (13:30hs): Foschi, Ferreyra y Gallo

Primera (15:15hs): Mella, Foschi y Ferreyra

Cancha: Boca - Boca vs El Cañón

Sexta (12hs): Melga, López y S. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): López, Melga y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Abboud, López y Melga

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs San Lorenzo

Sexta (12hs): Correa, Gómez y Tua

Quinta (13:30hs): Gómez, Correa y Tua

Primera (15:15hs): Llona, Gómez y Correa

Cancha: Almagro Florida vs. Urquiza

Quinta (13:30hs): Scuffi, Debrina y Bravo

Primera (15:15hs): Debrina, Scuffi y Bravo

Cancha: Libertad - Libertad vs Al Ver Verás

Sexta (12hs): Oliver, C. Ruíz Díaz y Arrendazzi

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Oliver y C. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): C. Ruíz Díaz, Arrendazzi y Oliver

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs San Isidro

Sexta (12hs): Montero, Ghiglione y Lunegro

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Montero y Lunegro

Primera (15:15hs): Lunegro, Ghiglione y Montero

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Independiente

Sexta (12hs): Luxen, Chabert y Mustafá

Quinta (13:30hs): Chabert, Luxen y Mustafá

Primera (15:15hs): Mustafá, Chabert y Luxen